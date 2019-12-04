«Она истекала кровью и умерла у меня на глазах». Очевидец рассказывает о стрельбе в Перми

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-04T11:43:29+03:00

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В среду, 4 декабря, в Орджоникидзевском районе произошло ЧП. 50-летний пермяк устроил стрельбу по прохожим. Мужчина застрелил 50-летнюю женщину и ранил двоих мужчин.

Очевидец событий рассказ корреспонденту «Комсомольской правды», что женщина пыталась спасти от стрелка.

- Я видел все полностью в окно. Мужчина стрелял в женщину, на рынке. Она от него туда-обратно бегала. От рынка побежала по Вильямса, не добежала, на перекрестке упала. Она была вся в крови, еще живая. Умерла у меня на глазах, - сообщает очевидец. - Потом начал стрелять в людей, которые были на перекрестке. Потом мужчина выбежал весь раненый. Стрелок побежал вниз к улице Барнаульской, и там еще начал стрелять.

В ЧП пострадали еще два человека, среди которых сотрудник Росгвардии. Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU