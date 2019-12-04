В «скорой» рассказали подробности ЧП на Гайве, где пермяк открыл стрельбу по прохожим

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-04T09:36:09+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Неизвестный устроил стрельбу по прохожим.

Пермяк застрелил местную жительницу. В этот момент мимо места ЧП проезжала брига «скорой помощи». Медики остановились, чтобы осмотреть пострадавшую.

- Наша бригада ехала по улице Вильмса. Врачи увидели, что застрелили женщину. Остановились, осмотрели, но смерть наступила до прибытия бригады, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи». - Медики вызвали еще одну бригаду на улицу Барнаульскую и сообщили о ЧП сотрудникам полиции.

Злоумышленника удалось задержать, но он успел ранить двух сотрудников Росгвардии. Одного мужчину с ранением ноги и лица от дроби отправили в городскую больницу № 6. Второй пострадавший доехал самостоятельно.

Пермяк, который устроил стрельбу, отказался от осмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU