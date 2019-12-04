В «скорой» рассказали подробности ЧП на Гайве, где пермяк открыл стрельбу по прохожим
В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Неизвестный устроил стрельбу по прохожим.
Пермяк застрелил местную жительницу. В этот момент мимо места ЧП проезжала брига «скорой помощи». Медики остановились, чтобы осмотреть пострадавшую.
- Наша бригада ехала по улице Вильмса. Врачи увидели, что застрелили женщину. Остановились, осмотрели, но смерть наступила до прибытия бригады, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи». - Медики вызвали еще одну бригаду на улицу Барнаульскую и сообщили о ЧП сотрудникам полиции.
Злоумышленника удалось задержать, но он успел ранить двух сотрудников Росгвардии. Одного мужчину с ранением ноги и лица от дроби отправили в городскую больницу № 6. Второй пострадавший доехал самостоятельно.
Пермяк, который устроил стрельбу, отказался от осмотра.
Читайте также:
Соцсети: неизвестный устроил стрельбу на улицах Перми (Подробнее...)
"Палил по прохожим без разбора". Пермяк устроил стрельбу на улице. Погибла одна женщина (Подробнее...)
После ЧП со стрельбой в Перми, где погибла женщина, возбуждено уголовное дело (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Перми: мужчина устроил стрельбу по прохожим»