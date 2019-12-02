Глава Перми назначил нового директора городской службы по отлову бездомных животных

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-02T12:16:34+03:00

Лев Третьяков ранее был заместителем начальника управления по экологии и природопользованию администрации Фото: Василий Вахрин

Игоря Сафонова сняли с должности в пятницу

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 ноября, в Мотовилихинском районе стая бездомных собак напала на трех мальчиков. Один из них с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Вечером того же дня Дмитрий Самойлов уволил директора службы по отлову безнадзорных животных Игоря Сафонова. Издание «Business Class» сообщает о том, что в понедельник, 2 декабря, мэр назначил нового директора организации. Пост занял Лев Третьяков, который ранее был заместителем начальника управления по экологии и природопользованию администрации

В день ЧП "Комсомолка" поговорила с Львом Третьяковым. Он сообщил, что некоторые собаки, которых отловили, имеют метку о том, что уже проходили отлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку.

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии[аудио] (подробнее)

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки.

По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку [аудио] (подробнее...)

После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности.

Пенсионерку, по одной из версий, растерзала стая собак

ИСТОЧНИК KP.RU