2019-12-02T12:16:34+03:00
Происшествия

Глава Перми назначил нового директора городской службы по отлову бездомных животных

Игоря Сафонова сняли с должности в пятницу
Лилия Абибулаева
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Лев Третьяков ранее был заместителем начальника управления по экологии и природопользованию администрацииЛев Третьяков ранее был заместителем начальника управления по экологии и природопользованию администрацииФото: Василий Вахрин
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В пятницу, 29 ноября, в Мотовилихинском районе стая бездомных собак напала на трех мальчиков. Один из них с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Вечером того же дня Дмитрий Самойлов уволил директора службы по отлову безнадзорных животных Игоря Сафонова. Издание «Business Class» сообщает о том, что в понедельник, 2 декабря, мэр назначил нового директора организации. Пост занял Лев Третьяков, который ранее был заместителем начальника управления по экологии и природопользованию администрации

В день ЧП "Комсомолка" поговорила с Львом Третьяковым. Он сообщил, что некоторые собаки, которых отловили, имеют метку о том, что уже проходили отлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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