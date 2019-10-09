В Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-09T11:54:41+03:00

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В Соликамском суде огласили приговор пятерым обвиняемым в деле о пожаре на шахте «Уралкалия», где за неделю до Нового года погибли девять горняков. Издание «ТАСС» сообщает, что фигурантов приговорили к реальным срокам от трех до четырех лет.

Напомним, 22 декабря в 11.45 в Соликамске начался пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30».

Андрея Артюхина приговорили к четырем годам колонии - поселения. Максима Канищева и Андрея Купряшкина также осудили на четыре года. А Игорю Чукаеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также на четыре года в колонию отправится Святослав Седов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU