2019-10-09T11:54:41+03:00
Происшествия

В Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия»

Они получили реальные сроки
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Соликамском суде огласили приговор пятерым обвиняемым в деле о пожаре на шахте «Уралкалия», где за неделю до Нового года погибли девять горняков. Издание «ТАСС» сообщает, что фигурантов приговорили к реальным срокам от трех до четырех лет.

Напомним, 22 декабря в 11.45 в Соликамске начался пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30».

Андрея Артюхина приговорили к четырем годам колонии - поселения. Максима Канищева и Андрея Купряшкина также осудили на четыре года. А Игорю Чукаеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также на четыре года в колонию отправится Святослав Седов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В СОЛИКАМСКЕ 9 ЧЕЛОВЕК ЗАБЛОКИРОВАНЫ В ШАХТЕ ИЗ-ЗА ПОЖАРА»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске
В конце октября в Перми временно отключат цифровое телевидение
В Прикамье женщина избила сожителя кочергой
В «Транснефть-Прикамье» прокомментировали информацию о ремонте участка трассы Пермь-Екатеринбург
В многоэтажке в центре Перми загорелся балкон
Пермские следователи проверят обстоятельства смерти оператора погрузчика
В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты
Пермские общественники проверили психиатрическую больницу
В Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина
«Нужно быть великодушным». DJ Smash простил экс-депутата и промоутера, которые избили его в ночном клубе в Перми
"Думали, что умирает, а оказалось - беременна". В пермском зоопарке самка дамана-пенсионерка родила
«Лежал посреди дороги». В Прикамье иномарка задавила пешехода
Социальное страхование в Пермском крае: новые подходы к реабилитации пострадавших
В Перми с высоты упал 36-летний мужчина
«Бросили на улице замерзать». В Перми волонтеры ищут дом коту, которого оставили на даче на зиму
В Прикамье поиски пропавшей женщины закончились трагедией
В Перми пройдет прямая линия по вопросам отопления
«Закрывала в темном чулане». В Прикамье женщина издевалась над 10-летней дочерью
Агроном или ветеринар? В Перми выберут руководителя службы по отлову безнадзорных животных
Пермские истребители-перехватчики были подняты по тревоге
«Сбили и сбежали». В Пермском крае в ДТП погибли трое лосей
Администрация Перми: договор аренды здания на улице Голева может быть расторгнут в любой момент
Как проекты Соцстраха помогают пермякам восстановиться после травм на производстве
"Пожалуйста, помогите". В Перми ищут доноров крови для женщины с онкологией
«Ушел совсем голым». В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина
"Била и держала голодом". Пермячка несколько месяцев истязала четверых детей
"И давно они там?". Пермяки в шоке от камер видеонаблюдения в туалете торгового центра
В Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину, который ушел из дома в одних трусах