В Перми оштрафовали оружейный магазин за продажу ружья студенту, устроившему стрельбу в университете

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Мировой суд оштрафовал пермский магазин «Оружие. Инструмент» на 20 тысяч рублей за продажу охотничьего ружья и 105 патронов с картечью Тимуру Бекмансурову. Из этого ружья 18-летний студент расстрелял шесть человек в Пермском университете. Еще более сорока человек получили ранения.

- Это была обычная покупка, - рассказал «Комсомолке» после трагедии в пермском университете сотрудник магазина «Оружие. Инструмент». - 105 патронов - совсем немного. У нас и по тысяче покупали. Никакого подозрения у продавца это не вызвало. Да и не имеем мы права отказывать человеку, которому специальные органы выдали лицензию.

Но, как оказалось, продавец оружия слукавил. После майской трагедии в казанской гимназии, где 19-летнпй выпускник расстрелял учителя и семь учеников, антитеррористическая комиссия Пермского края обязала продавцов сообщать в МВД о людях в возрасте от 18 до 24 лет, которые приобретают оружие и боеприпасы. Но сотрудники магазина «Оружие. Инструмент» о покупке Бекмансурова в полицию не сообщили. По их словам, в лицензии на оружие не была указана дата рождения. А паспорт у покупателя они спрашивать не стали.

Тем временем Тимур Бекмансуров, который 14 октября на выездном заседании суда был арестован на два месяца, отказался обжаловать меру пресечения. Сейчас он находится в СИЗО, в отряде для инвалидов.

- Во всех следственных изоляторах существуют отряды, где содержатся инвалиды. Они оборудованы пандусами, чтобы выходить на прогулки, а для подследственных предусмотрено дополнительное питание. Заключенные вправе сами решать, выйти на прогулку или отказаться от нее. Жалоб на содержание от Бекмансурова не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

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