Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, не стал обжаловать свой арест

Как сообщили в ГУФСИН, жалоб на содержание в следственном изоляторе от Бекмансурова не поступало

- С момента избрания меры пресечения прошло 11 дней. Срок обжалования постановления - 10 дней. В суд никаких заявлений об обжаловании не поступало, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Напомним, 14 октября на выездном заседании суда студента-первокурсника, устроившего стрельбу в Пермском университете, арестовали на два месяца. Сейчас Тимур Бекмансуров находится в отряде для инвалидов.

- Во всех следственных изоляторах существуют отряды, где содержатся инвалиды. Они оборудованы пандусами, чтобы выходить на прогулки, а для подследственных предусмотрено дополнительное питание. Заключенные вправе сами решать, выйти на прогулку или отказаться от нее. Жалоб на содержание от Бекмансурова не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

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