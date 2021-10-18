Мама шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью: «Может быть, на него повлиял наш развод с мужем»

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- Сын на днях рассказал, что в школе его достает одноклассница. Мне говорит, бить ее нельзя, жаловаться не хочу, что мне с ней делать? Я посоветовала не обращать внимания, потерпеть. Она может треснуть его чем попало, обозвать, - мама шестиклассника, устроившего стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, рассказала порталу ProCHAD о причинах этого ЧП.

Напомним, утром в понедельник, 18 октября, в поселке Сарс 12-летний ученик шестого класса пришел в школу с ружьем. Он взял у отца «Сайгу», забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» - дважды выстрелил, в потолок и в стену.

Стрельба произошла в школе поселка Сарс.

Остановить стрелявшего удалось директору школы, Галине Ивановне Зайцевой, которая уговорила мальчика зайти к себе в кабинет и успокоиться. Пострадал при стрельбе один ребенок, которому в ногу попал осколок стекла. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Мама мальчика, Елена Торсунова, считает, что ее сын хотел только попугать свою обидчицу.

- Ну, и психика у него тоже расшатана,- рассказала она. - У нас развод с мужем, может, и это повлияло. Обычно-то он спокойный, приходит со школы, сразу садится играть в танки. Я виню во всем отца – он с детства обучил его всему, чего ребенку и знать не надо. Оружие, мотоцикл, машина – он всем уже владеет. Сначала разрешал ему из воздушек стрелять, целыми пачками распечатывал мишени с кабаном, чтобы меткость в нем выработать. Потом в карьер начал возить на стрельбы. Конечно, Диме все это нравилось, а отец хотел его на свою сторону склонить.

Как рассказала Елена, охотничье оружие – четыре ствола - находилось в сейфе, под замком. Но, очевидно, мальчик накануне взял ключи и достал из сейфа карабин «Сайгу» и патроны к нему.

Возможно, на мальчика повлияли передачи про пермского и казанского студентов, устроивших стрельбу в своих учебных заведениях.

-Отслеживал всю информацию, мне пересказывал. Возмущался еще: почему их никак не наказали, - говорит мама школьника.

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