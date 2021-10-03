От чистого сердца: пермяки собирают деньги на «премию благодарности» для родителей Константина Калинина

Константин с супругой Дарьей и сыном Мироном. Фото: семейный архив

Страшно представить, сколько еще жертв могло быть при стрельбе в Пермском университете, если бы не полицейский Константин Калинин. Именно он в одиночку обезвредил напавшего на вуз студента-первокурсника Тимура Бекмансурова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил Константину Калинину орден Мужества. Также Константину досрочно присвоили звание «лейтенант полиции».

У пермяков тоже появилось желание отблагодарить полицейского, и они открыли сбор на «премию благодарности» для Константина. Но так как по закону принять деньги полицейский не может, было решено передать их его родителям - Антониде Валентиновне и Михаилу Васильевичу.

- Наш подарок мы вручим родителям Константина Калинина, спасшего множество людей и рисковавшего своей жизнью. Также считаю здравой идею с размещением его фотографии на Доске почета в университете, - написала на своей странице в facebook журналист Светлана Мишланова.

За несколько дней пермякам удалось собрать более 30 тысяч рублей. Для всех, кто хочет сделать перевод, публикуем номер карты: 4279 3806 8459 7471.

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