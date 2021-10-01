Мать, у которой в пожаре сгорели четверо малышей, отправится в колонию

За свою жизнь женщина восемь раз становилась матерью, но четырех старших детей у нее забрали органы опеки, а четверо младших сгорели заживо в огне. Фото: архив "КП"

- Признать виновной и приговорить к 1 году 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, - огласил свое решение суд в отношении Натальи М, жительницы поселка Утес в Чусовском районе.

За свою жизнь женщина восемь раз становилась матерью, но четырех старших детей у нее забрали органы опеки, а четверо младших сгорели заживо в огне во время страшного пожара. Самой матери в этот момент дома не было, она уехала на электричке в Чусовой, оставив малышей одних дома на несколько часов.

Трагедия произошла в апреле этого года в частном доме, где жила многодетная семья. Пока пожарные тушили возгорание, обнаружили внутри тела четырех малышей: пяти и шести лет, а также трехлетних двойняшек.

- Чусовской городской суд признал 32-летнюю подсудимую виновной в «Причинении смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в пресс-службе Пермской краевой прокуратуры. – Она ушла из дома по личным делам, оставив детей без присмотра. Для обогрева частного дома женщина оставила включенным электрообогреватель, закрыв снаружи дверь на навесной замок. В результате пожара, произошедшего из-за воспламенения горючих материалов вблизи включенного электроприбора, все дети отравились угарным газом и погибли на месте.

Пожар обнаружили местные жители, но спасти детей им не удалось, так как входная дверь была заперта. Свою вину в совершенном преступлении многодетная мать, оставшаяся одна на целом свете, признала в полном объеме.

- В ходе следствия было допрошено более 70 человек, проведен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе для установления причины пожара, также продолжается расследование уголовного дела о халатности по факту смерти детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, уголовное дело о гибели четырех детей на пожаре находилось на контроле у Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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