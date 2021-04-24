«Всего у нее было восемь детей». Что известно о семье, где заживо сгорели четверо малышей

Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "Хроника Чусового и не только".

За свои 33 года Наталья М., жительница поселка Утес в Чусовском районе Пермского края, восемь раз становилась матерью. Женщина нигде не работала и жила на детские пособия. Официально она была не замужем и считалась матерью-одиночкой. Ее семья состояла на учете, как неблагополучная.

Опека забрала четырех детей, она родила столько же

Несколько лет назад в отношении четырех своих старших детей горе-мать была лишена родительских прав, но сильно не расстроилась и вскоре родила еще четверых – двух мальчиков, которым сейчас было 5 и 6 лет, и братика с сестричкой – близняшек. Младшим деткам было по три годика. 23 апреля четверо маленьких детей женщины сгорели в страшном пожаре.

О возгорании в частном доме на улице Ленина, где жила многодетная семья, сообщили в дежурную часть соседи. Огонь они заметили в 19.20 вечера. В Утес из Чусового выехали 11 пожарных машин, они были на месте через 19 минут – в 19.39, но к этому моменту весь дом уже был полностью объят огнем, загорелись и надворные постройки.

Пожар тушили два часа. Фото с места происшествия: предоставлено "КП".

Пока тушили пожар, внутри обнаружили тела четырех малышей. Они погибли. Когда через два часа огонь удалось ликвидировать, на пепелище осталась стоять лишь печь с закопченной кастрюлей.

Ездила по делам, а когда вернулась, узнала страшную новость

В момент трагедии матери малышей рядом не было. Местные жители сообщили «КП», что видели, как незадолго до пожара Наталья ушла из дома и села на электричку до Чусового. А это почти час в одну сторону. Когда женщина вернулась обратно, ей сообщили шокирующую новость: из-за преступной беспечности она в один миг лишилась четырех своих детей.

Что стало причиной пожара – детская шалость, замыкание проводки или какая-либо другая – сейчас устанавливается. Всю ночь на пепелище шел разбор конструкций, использовалась высокотехнологичная криминалистическая техника.

На пепелище осталась стоять лишь печь с закопченной кастрюлей. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи тут же задержали мать, оставившую своих маленьких детей в опасном положении. Женщину уже допросили и в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, - Ред.) и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - Ред.).

В ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Не исключено, что обвинение в гибели четырех детей будет предъявлено и им.

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