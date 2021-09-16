Следователи назвали причины пожара в Пермском крае, на котором сгорели четверо детей

Дом, в котором жила многодетная семья, сгорел дотла.

В Чусовском районе 32-летняя мать четверых детей оказалась на скамье подсудимых, после их гибели. Женщину обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Напомним, в поселке Утес в Чусовском районе произошел страшный пожар, в котором погибли детей. По информации МЧС по Пермскому краю, 21 апреля в 19.20 пожарным поступил звонок, очевидцы рассказали, что на улице Ленина горит дом.

Когда огнеборцы приехали на место, он был полностью охвачен огнем, горели и надворные постройки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех маленьких детей.

Оказалось, что мать малышей дома одних, а сама ушла по делам. Оставила включенным электрообогреватель и закрыла снаружи дверь на навесной замок.

- В результате пожара, произошедшего из-за воспламенения горючих материалов, расположенных вблизи включенного электроприбора, все дети отравились угарным газом и погибли на месте, - сообщает прокуратура Пермского края.

Женщина полностью признала свою вину. Правоохранители отмечают, что до трагедии подсудимая была лишена родительских прав еще 4 детей. На время следствия женщина была помещена в сизо. Уголовное дело уже направлено в суд, в скором времени ей огласят приговор.

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