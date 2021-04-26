«Повсюду грязь, а из еды - макароны». Подробности о семье из Пермского края, где заживо сгорели четверо детей

По словам волонтеров, многодетная мать не следила за своими детьми и не ухаживала за ними. Фото: "Волонтеры объединения «Больничные мамы Чусового".

Обожженная малюсенькая ручка, пухлые детские ножки в страшных ранах, язвы на месте сгибов, жуткие фотографии, от которых сердце щемит, опубликовали волонтеры объединения «Больничные мамы Чусового».

На фото пятилетний мальчик, один из детей погибший в страшном пожаре в селе Утес Чусовского района. Волонтеры обратились с открытым письмом в Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю, с просьбой провести проверку Территориального отдела опеки и попечительства Чусового, чтобы выяснить на сколько были правомерны действия сотрудников, которые оставили четверых детей матери. Семья состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Далее «КП» публикует письмо волонтеров:

«Мы, волонтеры объединения, были лично знакомы с этой семьей. Один из четверых детей 2016 года рождения, был нашим подопечным 28.12.2017 года.

Ребенок временно был помещен в социальную палату педиатрического отделения Чусовской районной больницы по причине того, что его мать легла в роддом, а смотреть за мальчиком, находящемся в тяжелом послеожоговом состоянии было больше не кому.

Ребенок поступил в педиатрию с сильнейшим поражением тела ожогами. Как позже сообщила его мать, ребенок опрокинул на себя ведро с кипятком (по другой ее версии - котенок уронил термопод).

Пятилетний мальчик, получивший страшные ожоги был в больнице, пока мама рожала близнецов. Фото: "Волонтеры объединения «Больничные мамы Чусового".

У ребенка была поражена почти вся правая сторона, не разгибалась правая рука в кисти, в предплечье кожа была настолько травмирована, что ребенок с трудом двигал ручкой, ему было больно разогнуть ножки, больно ходить, садиться на горшок. Вдоль голеней были одинаковой ширины и длины ожоговые полосы (есть фото).

Ожоги мокли из-за того, что их не обрабатывали. Мать в это время ждала рождение следующих детей близнецов. После родов ее с детьми перевели в педиатрическое отделение, к сыну. Здесь волонтеры смогли наблюдать общение матери с ребенком. Мать перекладывала всю заботу о своем ребенке на нас, не меняла подгузники, не переодевала, не играла, сидела в телефоне или просто лежала. После выписки из педиатрического отделения больничными мамами было принято решение помогать семье. Совместно с фондом «Дедморозим» была собрана гуманитарная помощь: одежда, питание, средства гигиены, коляска для близнецов. Все это было доставлено в поселок Утес, где проживала многодетная мать.

У волонтеров семьи сложилось мнение, что мать не выполняет свои родительские обязанности, в доме было не убрано, лежала грязная одежда, из еды были только макароны. На вопрос приезжал ли инспектор и вынес какие-либо требования, она пояснила, что только собираются, требования были только об организации раздельных для детей спальных мест.

Мать пояснила, что над данный момент средств для покупки двухъярусной кроватки у нее нет, пообещала, что купит, когда ей переведут родовые. Мы обменялись телефонами, обещали помочь ей с покупкой кровати и договориться с доставкой в поселок Утес.

Женщина перестала отвечать на телефон. Позже вышла на связь через Вконтакте, сообщила, что телефон у нее сломался и поэтому она была без связи. На вопрос приобрела ли она кроватку, сказала, что нет, потому что пришлось купить себе новый телефон. После этого женщина снова пропала, на связь с больничными мамами больше не выходила.

По достоверной информации многодетную мать и детей, находящихся в социально-опасном положении, органы опеки навещали максимум раз в месяц.

Просим разобраться, найти виновных и дать пояснения действиям наблюдающих за семьей органов.

Почему не изъяли детей и не посещали регулярно семью, мать в которой лишена прав в отношении четверых детей, ребенок получил серьезные ожоги тяжелой степени из-за недосмотра матери. Мать неоднократно оставляла детей одних».

Пожар случился, когда мать оставила четверых малышей одних дома.

Напомним, 23 апреля в поселке Утес в Чусовском районе в пожаре погибли четверо детей. Два мальчика 5 и 6 лет и близняшки - мальчик и девочка, им было по три годика. 32-летняя мать оставила их в доме одних и уехала на электричке в Чусовой. Дорога в одну сторону занимает около 50 минут. Когда женщина вернулась, на месте своего дома она увидела только пепелище, все ее дети погибли. Позднее выяснилось, что у женщины есть еще четверо детей. Все они находятся в детском доме, так как мать лишена родительских прав.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, - Ред.) и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - Ред.). 26 апреля суд Чусовского района продлил матери погибших детей срок задержания под стражей на 72 часа.

Следователи собирают доказательства, чтобы предоставить суду для заключения ее под стражу на время следствия.

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