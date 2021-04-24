«Уехала по делам в Чусовой». Четырех малышей, сгоревших в пожаре, воспитывала мать-одиночка

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Фото: соцсети.

Шокирующая трагедия произошла в пятницу, 23 апреля, вечером в поселке Утес Чусовского городского округа. В частном доме на улице Ленина заживо сгорели четверо малышей: шести и семи лет, а также трехлетние близнецы.

Как удалось узнать «Комсомольской правде», малышей воспитывала мать-одиночка, женщина не работала и жила на детские пособия. В поселке, где живет не более двух тысяч человек, и все друг друга знают, говорят, что эта семья была не очень благополучной.

- В день трагедии она оставила детей одних и уехала по делам из поселка Утес в город Чусовой на электричке, а это минут 45 в одну сторону, - объяснили местные жители. - И пока она была в городе, случился этот страшный пожар.

Огонь в доме, где остались дети, увидели соседи, они и вызвали пожарных. Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило в 19.20. На место выехали 11 единиц техники и 27 пожарных. На месте они были через 19 минут – в 19.39, но к этому моменту весь дом уже был полностью объят огнем, затем загорелись и надворные постройки. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Полностью потушить пожар удалось лишь через два часа – в 21.40. Во время разбора конструкций пожарные обнаружили тела четырех малышей.

По факту гибели малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание, которое может грозить виновному – до четырех лет лишения свободы.

Всю ночь на месте пожара работала следственно-оперативная группа. Задача специалистов – установить причину возгорания. Для этого осмотр места происшествия проводился с применением высокотехнологичной криминалистической техники, затем будут назначены судебные экспертизы для установления причины смерти погибших детей.

Свою проверку проводит и прокуратура. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка работе органов профилактики, а также жилищным и социальным условиям в которых проживали дети. В случае, если будут выявлены нарушения, будут приниматься меры прокурорского реагирования.

С вернувшейся домой матерью работают следователи, они устанавливают обстоятельства, причины и условия, приведшие к трагедии.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель следственного управления.

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