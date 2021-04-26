Расследование дела взял на контроль руководитель краевого Следственного управления. Фото: архив "КП"

Страшный пожару нес жизни четырех малышей - 5 и 6 лет, а также братика с сестричкой - близняшек, которым было всего по три годика. В момент трагедии матери рядом не было. ЧП произошло в поселке Утесе в Чусовском районе Пермского края.

Опека забрала четверых детей, она родила столько же

В свои 33 года Наталья М. восемь раз становилась матерью. В частный дом в Утесе она переехала несколько лет назад из Лысьвы. Мать-одиночка воспитывала четверых детей, нигде не работала и жила на детские пособия. Бывало, что выпивала, гуляла и не занималась воспитанием детей. Семью поставили на учет, как находящуюся в социально опасном положении, проверяли ее и в итоге лишили мать родительских прав.

Бороться за своих старших деток женщина не стала (сейчас все они живут в других семьях. - Ред.), а родила от разных отцов еще столько же. Один сейчас сидит в колонии, другие - исчезали из жизни Наташи, едва узнав о ее беременности.

- Эту семью мы знаем с 2017 года, когда «больничные мамы» помогали сыну Натальи, которая в то время рожала близнецов, - рассказала «Комсомолке» куратор проекта «Больничные мамы» Светлана Азанова. - Мальчика положили в больницу, так как его не с кем было оставить, и он стал нашим подопечным. Ребенок этот врезался в память, так как почти все его тело было покрыто большим страшным ожогом, ему даже дали потом инвалидность. Мать объясняла, что ребенок вылил на себя ведро кипятка. Если бы тогда возбудили уголовное дело и начали разбираться, то не исключено, что нынешней трагедии, где погибли четверо малышей, можно было бы избежать.

Наталья со своими детьми. Фото: "Волонтеры объединения «Больничные мамы Чусового".

В понедельник «Больничные мамы Чусового» обратились с открытым письмом в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении органов опеки, специалисты которой не вели надлежащего наблюдения за непутевой многодетной матерью. А тогда, три года назад, волонтеры из самых добрых побуждений помогали Наталье с новорожденными детьми: собрали средства гигиены, купили коляску для близнецов и повезли это все в Утес. Там они зашли дом, где женщина жила со своими детьми, и ужаснулись.

- Везде грязь, несвежее белье, а из еды - одни макароны, - вспоминают они. - У детей даже отдельных спальных мест не было, и проверяющие из опеки сказали срочно приобрести их.

- Родовые выплатят, куплю, - согласилась горе-мать, но когда ей перевели деньги, купила себе новый сотовый телефон, объяснив тем, что ее старый сломался.

Кстати, помощь многодетной матери шла не только от волонтеров. Когда была пандемия, администрация поселения собрала набор моющих принадлежностей: порошки, антисептики, чистящие средства и привезла все это в Утес Наталье. Радовали малышей и на Новый год, им привозили подарки со сладостями.

- Семья была многодетной, малоимущей и получала все положенные ей выплаты и меры соцподдержки, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Минсоцразвития. - Специалисты местного отдела соцзащиты помогали маме по психологическим, бытовым вопросам, с устройством детей в садик. В 2014 году мать была лишена родительских прав в отношении четверых детей. Они находились в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, но мать их оттуда не забрала. Вернуть детей она не пыталась, поэтому в дальнейшем они были усыновлены. Позже женщина родила еще четверых детей. Во время посещений семьи причин для лишения родительских прав выявлено не было, комиссией по делам несовершеннолетних семья социально опасной признана не была.

26 апреля чиновники начали межведомственную проверку, на место выехали специалисты Министерства соцразвития, краевой комиссии по делам несовершеннолетних, Министерства образования и Министерства здравоохранения. Если будут установлены нарушения законодательства, к должностным лицам будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Оставит на час, уедет на сутки

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, своих малышей Наталья и раньше оставляла одних. Попросит соседей час присмотреть за малышами, а сама исчезнет на сутки. После нескольких таких загулов соседи поставили ультиматум: «За своими детьми смотри сама».

После этого Наталья начала оставлять малышей одних. Так случилось и в пятницу, 23 апреля. Около шести часов вечера Наталья закрыла дверь дома снаружи, села на электричку и уехала в Чусовой - а это почти час в одну сторону. Когда вернулась домой, узнала страшную новость, что из-за своей преступной беспечности она лишилась детей. О пожаре в деревянном доме на улице Ленина сообщили в дежурную часть соседи. Огонь они заметили в 19.20 вечера. Из Чусового в Утес выехали 11 пожарных машин, на месте они были через 19 минут - в 19.39, но к этому моменту весь дом был полностью объят огнем, загорелись и надворные постройки.

Тела четырех малышей обнаружили внутри, они погибли. Когда через два часа удалось потушить огонь, на пепелище осталась стоять лишь печь с закопченной кастрюлей.

Сгоревший дом. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас к дому, где оборвались жизни невинных деток, местные жители собирают и несут игрушки. Что стало причиной пожара - детская шалость, замыкание проводки или какая-либо другая - сейчас устанавливается. Несколько часов на пепелище разбирали конструкции сгоревшего дома, специалисты использовали высокотехнологичную криминалистическую технику.

Оставившую детей в опасном положении мать задержали и допросили. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (до четырех лет лишения свободы) и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (до семи лет) .

Когда в суде решался вопрос о мере пресечения в отношении женщины, суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока ее задержания на 72 часа, то есть до 28 апреля. За это время следствие должно собрать доказательства о необходимости ее ареста. Расследование дела взял на контроль руководитель краевого Следственного управления, в ведомстве пообещали, что будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Не исключено, что обвинение в гибели четверых детей будет предъявлено и им.

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