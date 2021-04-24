Видео пожара в Пермском крае, где погибли четверо детей, появилось в сети

Когда из Чусового в Утес приехали 11 пожарных машин, от дома осталась только одна печь.
Опубликовано видео пожара в поселке Утес в Пермском крае, где сгорели четверо малышей - шести и семи лет, а также трехлетние близнецы. Возгорание, напомним, началось в пятницу вечером, 23 апреля.
Через полчаса на место происшествия приехали 11 пожарных машин, но к этому моменту огонь перекинулся на надворные постройки, и тушить фактически было нечего. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
Во время разбора конструкций сгоревшего дома пожарные и следователи СК, работавшие на месте, обнаружили тела четырех детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание, которое может грозить виновному – до четырех лет лишения свободы.
Известно, что мать сгоревших детей в момент трагедии отсутствовала, она уехала в Чусовой на электричке.
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