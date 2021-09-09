Подросток был гордостью школы искусств и выступал на Всероссийском конкурсе. Фото: соцсети.

- Даже брошенные дети ищут родную маму, которая не кормила, не учила и книжек не читала, их кровь родная притягивает, а у этого парня родители были очень достойными людьми, но он так жестоко с ними обошелся, - вновь обсуждают местные жители шокирующую историю, случившуюся полгода назад в поселке Октябрьском, это 200 км от Перми.

Семья была благополучной

Виктор (имя изменено по требованию законодательства. - Ред.) рос в благополучной семье. Мама работала медсестрой, отец – сварщиком. В семье еще подрастала 12-летняя дочка. Старший сын учился в 10 классе. Мальчик домашний, тихоня-музыкант и отличник. И вдруг… такое. Осерчав на родителей, парень схватился за топор и порешил маму, отца и младшую сестру.

Этой дружной семьи не стало. Фото: соцсети.

Когда назвали причину убийства, у большинства из тех, кто тоже воспитывает детей, волосы зашевелились на голове, а вдруг и мой подобное замышляет? Подросток объяснил свою обиду на родных тем, что его постоянно заставляли учиться, а сестра часто «подставляла».

Сына спутали с отцом

В поселке почуяли недоброе, когда мама Гульнара утром не пришла на работу, а ее телефон не отвечал. Коллеги пришли к ней в дом и увидели во дворе окровавленную девочку с ранцем за спиной. А в доме нашли еще два тела – женское и мужское. Гульнара лежала на кухне, в момент убийства она готовила ужин для семьи. В коридоре был еще один труп. Кому он принадлежит, следователи не могли понять более суток. Все стало ясно, когда пришел отчет судмедэкспертизы.

Это одна из комнат дома, где подросток убил всю свою семью. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Совершив тройное убийство, десятиклассник начал умело «заметать следы». Изрубил тело отца так, что следователи поначалу подумали, что преступление совершил глава семьи, и объявили его в розыск. А Виктор тем временем сбежал в Екатеринбург. Расплатился с таксистом родительскими кредитками, которые прихватил из дома. Нашли парня в хостеле в Екатеринбурге и этапировали в Пермь.

Суд был закрытым

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух и более лиц» и «Тайное хищение чужого имущества». Пока шло следствие, подросток прошел психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая признала его невменяемым. До суда школьник находился в СИЗО, его дальнейшую судьбу решал суд. Так как подросток несовершеннолетний, заседание сделали закрытым. На каждое слушание приходили родственники Виктора: дядя, бабушка и два деда. Их пускали в суд, так как все они признаны потерпевшими.

- Они ни разу не задержались и не опоздали и активно участвовали в судебном следствии, - рассказал «КП» адвокат подростка Олег Безруких. - Их первоначального состояния я, конечно, не видел, но на суде их отношение к внуку и племяннику, считаю, стало лучше. Конечно, боль от потери сына, дочери и внучки не прошла, и они находились в подавленном состоянии. Общаться с Виктором они не могли, разговаривали с ним только я и его еще один дядя, ставший законным представителем.

Подросток на допросе рассказывает об убийстве родителей и сестры. Фото: СКР по Пермскому краю

Вместо колонии - больница

Суд решил, что к подростку, совершившему тройное убийство, должны быть применены принудительные меры медицинского характера в учреждении специализированного типа.

- Сторона защиты не планирует обжаловать это решение, - сказал адвокат. - Сложно сказать, доволен - не доволен Виктор своим будущим, но держался и общался на суде он хорошо.

- Раскаивается ли он в том, что сделал? И, если экспертиза признала его невменяемым, осознал ли он за эти полгода, какую беду сотворил? - спросили мы.

- Давайте эту тему оставим за рамками разговора, - ответил адвокат. - Когда мы общались об этом непосредственно с Виктором и его законным представителем, решили что на эти вопросы в СМИ комментариев давать не будем.

Пока сложно сказать, сколько времени подросток проведет в больнице. Каждые полгода его будет обследовать комиссия врачей и смотреть, пошел он на поправку или нет. И уже по итогам обследования медучреждение сможет выйти в суд, а судья в ходе дополнительного слушания будет решать, можно ли отпускать на свободу парня, совершившего тройное убийство, или нет. Кстати, в случае выздоровления суд может не только отпустить его, но и назначить наказание, связанное с лишением свободы. Если подросток к этому времени будет еще несовершеннолетний - то в воспитательной колонии, а если ему уже исполнится 18, - во взрослой.

Проститься с убитой семьей пришло почти все село. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Принудительное лечение в медучреждении к уголовно-исполнительной системе никакого отношения не имеет, мы занимаемся исполнением наказаний, а в данном случае наказание заменили на медицинское лечение, и этим теперь занимается Минздрав, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Такие пациенты проходят лечение в психиатрической клинике, за ними во время лечения осуществляется особый контроль, - отметили в краевом Минздраве. - Врачи лечат таких пациентов, а особое содержание за ними осуществляют сотрудники полиции или Росгвардии.

Дадут окончить 11 классов

Кстати, помимо лечения у подростка будет возможность доучиться. Свое чудовищное преступление он совершил в третьей четверти десятого класса. По правилам в медучреждении ему должны дать возможность окончить школу и получить среднее образование, если он пожелает этого, конечно.

Парты, за которыми занимаются ученики, находятся за железными решетками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Учеба будет организована точно, а по другим видам деятельности - спорт, музыка - сказать не могу, в таком процессе, где были применены меры медицинского характера, я первый раз побывал, несмотря на мою многолетнюю адвокатскую практику, - говорит Олег Безруких. - И в дальнейшем я буду следить за развитием событий по данному делу.

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