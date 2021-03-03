«Они тут все мертвые лежат!» Мама убитой медсестры и ее детей рассказала, как нашла тела родных

В этом доме нашли трупы женщины и ее детей Фото: Андрей МАТЛИН

Жители поселка Октябрьский Пермского края не могут отойти от шока после случившегося. Утром 2 марта в собственном доме нашли тела 42-летней медсестры Гули Горбуновой и ее детей – 12-летней дочери и 16-летнего сына.

Криков никто не слышал

Первой тревогу подняла подруга Гули Лариса, которая работала лаборантом в той же Октябрьской районной больнице, что и убитая.

- Утром Гуля не пришла на работу, и я забеспокоилась, - рассказала «Комсомолке» Лариса. - Такого раньше никогда не было, потому что для нее существовали только семья и работа. И трубку она не брала. Поэтому я позвонила Гулиным соседям, чтобы они узнали, что случилось.

Гуля работала медсестро в детской поликлинике Фото: Андрей МАТЛИН

- Вечером 1 марта Гуля, как обычно, пришла с работы примерно в 6 вечера, - говорит сосед Горбуновых Ханиф. - Где-то в семь вернулась из школы дочка. Все спокойно у них было, тихо. Никаких криков. Утром, после звонка Ларисы, мы тут же позвонили Гуле, нам она тоже не ответила. И тогда мы набрали телефон ее мамы.

Сосед Горбуновых Ханиф говорит, что семья была спокойной и дружной Фото: Андрей МАТЛИН

Пожилая женщина пришла через несколько минут, взяла у Ханифа ключи от дома дочери (на всякий случай соседи обменялись ключами) и зашла в дом. А через пару минут раздался страшный крик: «Они тут все мертвые лежат!»

Мать Гули выбежала из дома, остановилась на улице и трясущимися губами еще раз повторила: «Они тут все мертвые».

Соседи вызвали полицию и тогда узнали о трагедии: женщина и дети были жестоко изрублены топором. А муж Гули – 40-летний Алексей Горбунов - исчез. Его объявили в розыск.

«Семья была дружная»

В вину Алексея в Октябрьском верят с трудом. Знакомые Горбуновых уверяют: «Семья была дружная, благополучная, никогда не слышали, чтобы они ругались».

16 лет назад, когда Гуля была беременна первенцем, Горбуновы купили старенький дом на улице Индустриальной. За эти годы они перестроили его, отделали сайдингом, полностью обставили.

Из всех обитателей дома остался только сторожевой пес. Фото: Андрей МАТЛИН

Дочка Валии, еще одной соседки Горбуновых, дружила с дочерью Гули и Алексея, частенько оставалась у них ночевать.

- Я никогда не волновалась за дочь, - говорит Валия. – Не думала, что ее могут обидеть. Семья-то ведь хорошая.

- Алексей всегда приветливым был, - подтверждает еще одна знакомая семьи. – И нельзя сказать, чтобы пил много.

Алексей работал вахтовиком на Севере, потом там что-то не заладилось, он уволился, начал работать на местного предпринимателя. Часто ездил в командировки.

По словам знакомых, в последнее время Алексей начал выпивать. Гуля, которая сама не пила, возмущалась поведением мужа. Возможно, это стало причиной конфликта в семье.

Ведется розыск

После трагедии Алексея никто не видел. Вызванные на убийство полицейские обошли поселок, но безрезультатно.

- Я спокойно сидел дома, ничего не знал, вдруг ко мне заваливается полиция, - рассказал «Комсомолке» Борис, тоже живущий на улице Индустриальной. – Начали кого-то искать: осмотрели чердак, зашли в баню, никого не нашли, пошли дальше. По-моему, так все дома на улице проверили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, с особой жестокостью». В Октябрьский приехала следственно-оперативная группа из Перми. Затем к ним подключились криминалисты из центрального аппарата следственного комитета.

Семья Горбуновых считалась благополучной. Фото: СОЦСЕТИ

Главным подозреваемым в тройном убийстве является Алексей Горбунов. Но найти его пока не могут. 3 марта с утра полицейские еще раз проверили весь поселок, но безрезультатно. Ведутся поиски и в лесу, но из-за глубокого снега продвигаться там можно только на снегоходах.

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