В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, которого подозревают в убийстве отца, матери и сестры

В ближайшее время начнется допрос задержанного подростка. Фото: соцсети.

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве матери, отца и сестры в Пермском крае. Тела трех человек рублеными ранами от ударов топора обнаружила бабушка. Это произошло утром 2 марта. Пожилой женщине позвонили из поликлиники, где медсестрой работала ее дочь, Гуля Горбунова. Она не вышла на работу, чего ранее никогда не бывало.

Бабушка пришла в дом, где жила ее дочь Гуля с мужем, 13-летней дочкой и 16-летним сыном. Взяла у соседа ключи, зашла в дом и ахнула. «Они там все убитые лежат», - выбежала шокированная женщина на улицу.

42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочку опознали сразу, а личность третьего мужчины не смогли установить из-за ран. Полицейские решили, что это 17-летний сын Гули, и объявили в розыск отца. Однако после проведенной экспертизы стало ясно, что убит взрослый.

Как стало известно «КП» после тройного убийства, парень самостоятельно добрался из Октябрьского до Екатеринбурга. Почти сутки он считался погибшим, а правоохранительные органы искали его отца. Подросток проехал около 360 километров на автомобиле KIA, управлял которым, по данным следствия, Торопов Алексей Валерьевич.

И буквально только что стало известно о задержании подростка. В ближайшее время начнется его допрос. Мотивы поступка пока неизвестны.

- Нам еще предстоит разобраться, как могла произойти такая чудовищная путаница. Несмотря на многочисленные раны лица и тела, спутать 40-летнего мужчину и юношу, категорически невозможно, - отмечает наш источник в следствии.

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