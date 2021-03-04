«Они меня все достали»: 16-летний подросток из Прикамья рассказал на допросе, почему убил родителей и маленькую сестру

Фото: СКР по Пермскому краю. 16-летний подросток рассказал о убийстве родителей и сестры.

Следователи опубликовали видео допроса 16-летнего школьника, который подозревается в убийстве своей семьи: 42-летней матери, 40-летнего отца и 12-летней сестры. Их окровавленные тела обнаружили в собственном доме в поселке Октябрьской Пермского края. Трагедия случилась 1 марта.

Вначале появилась информация о том, что убита мать и ее дети. Пропавшего отца объявили в розыск. Но потом эксперты определили, что один из убитых - не подросток, а 40-летний мужчина. А расправился со своей семьей именно 16-летний школьник.

Задержали его только 3 марта в Екатеринбурге. После того, как подростка доставили в Пермь, он признался в убийстве. На видеокадрах допроса зафиксировано, как подросток по минутам рассказывает, как с топором в руках убивал своих самых родных людей.

- В районе 5 часов я совершил нападение на собственную мать, после, в районе полшестого-шести, я совершил второе убийство, - гооворит школьник. - Также по причине психологической травмы, дальше в районе с шести до семи было совершено убийство моей 12-летней сестры.

Стали известны и другие шокирующие подробности. Источник «КП» рассказал, что парень давно запланировал избавиться от родных. Ему не хотелось ни ходить в школу, ни заниматься домашними делами. Алексей – отец парня - работал вахтовым методом, его часто не было дома. А мать периодически просила сына что-то сделать по дому или в огороде.

- Меня все достало, сделай это, сделай то, потому что я был старший. Я не хотел учиться – меня заставляли, - сказал на допросе подросток.

События трагического вечера развивались так. Первой домой пришла мама, перед этим она зашла в магазин, купила продукты, начала готовить ужин. Потом вернулся с работы отец. Когда он вышел на улицу, подросток сходил в кочегарку, взял топор, подошел к матери, стоявшей у плиты, и ударил ее со спины.

Дождался, когда в дом зайдет отец. Мужчина не увидел жену, лежащую на полу, и пошел в туалет. А когда вышел, сын сзади зарубил и его. А потом стал ждать, когда с занятий в школе искусств вернется его сестра...

Девочка, зайдя в сени, увидела брата с топором. Попыталась убежать, но тот догнал ее, схватил за волосы и ударил по голове.

Когда стемнело, парень встал на лыжи и пошел на кладбище, на могилу к бабушке. По его словам, хотел проститься и попросить прощения. Потом вернулся обратно в дом.

Там школьник переодел отца в свою одежду и изуродовал ему лицо до неузнаваемости. Затем закрыл дом и пошел пешком до поселка Сарс, это примерно семь километров.

Оттуда школьник вызвал такси и уехал. Наличных денег у него с собой не было, он взял банковскую карту родителей и расплачивался ей.

На вопрос следователей: «Зачем ты убил сестру?» - он ответил: «Потому что ей уделяли много внимания, и они ее любили».

На допросе школьник вел себя спокойно и уверенно, отвечал на все вопросы следователей без слез и раскаянья. Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма.

В течение двух суток следователи должны обратиться в суд для избрания подростку меры пресечения. А в поселке Октябрьский тем временем готовятся к тройным похоронам.

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