Переодел убитого отца в свою одежду, чтобы запутать следствие: как 16-летний школьник в Прикамье расправился с семьей

Подросток признался в убийстве своей семьи. Фото: Борис Меркушев

- Доченька, кто это с тобой сделал? Кто? Люди, помогите, они же тут все мертвые! - этот душераздирающий крик слышали даже на окраине поселка Октябрьский в Пермском крае, где 2 марта случилась жуткая трагедия.

Криков никто не слышал

Первыми 42-летнюю медсестру Гульнару Горбунову потеряли коллеги. Женщина всегда приходила на работу вовремя, а тут - задерживается и на звонки не отвечает.

- Я заволновалась, - говорит подруга Гули Лариса, женщины вместе работали в местной больнице. - Для нее всегда существовали только семья и работа. И такого никогда не было, чтобы она пропала. Я позвонила ее соседям, чтобы сходили - проверили.

Сосед Ханиф сначала тоже пытался дозвониться до Гульнары, а потом отнес ключи ее матери. Пожилая женщина зашла в дом и увидела страшную картину - изуродованные тела дочери, 12-летней внучки и, как предполагалось сначала, 16-летнего внука.

Выбежавшие на ее крики люди вызвали полицию. И уже через несколько часов весь поселок гудел от жуткой новости: женщина и ее дети были жестоко изрублены топором. А муж Гули - 40-летний Алексей Горбунов - исчез.

Семья дружная, не пьющая

Горбунова объявили в розыск, его фото разлетелось по всем СМИ и телеграмм-каналам с пометкой «Разыскивается за совершение убийства». Полицейские обшарили весь поселок, проверяли все машины на выезде, но никого не нашли.

По поселку поползли слухи, что Алексей прячется в лесу. Люди боялись выходить из дома, а вдруг - нарвутся на душегуба.

- Соседи, да вы с ума посходили, - говорили знакомые Горбунова. - Лешка нормальный мужик, работящий, не пьющий. И семья была дружная, благополучная. Никогда не слышали, чтобы они ругались. Не он их всех порешил, точно не он…

- Моя дочь дружила с дочерью Гули и Алексея и частенько оставалась у них ночевать, - говорит еще одна соседка семьи Валия. - И я никогда не волновалась. Не думала, что ее могут обидеть.

Подросток зарубил топором сначала родителей, а потом сестру.

- Алексей всегда приветливым был, - подтверждает Эля, знакомая семьи. - И нельзя сказать, чтобы пил много.

Глава семьи работал вахтовиком на Севере, потом уволился иустроился к местному предпринимателю. Утром его на работу увозили на машине, вечером он возвращался домой пешком.

- Я видела Алексея в день трагедии, - продолжает Валия. - Он спокойно, не торопясь, шел домой. Ничего странного в его поведении не было.

Тело не сына, а отца

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, с особой жестокостью». Главу семьи искали сотни полицейских, в Октябрьский выехали следователи и криминалисты из Перми и Центрального аппарата Следственного комитета.

Как вдруг - неожиданный поворот в деле. Судебно-медицинская экспертиза показала, что один из убитых - не подросток, а 40-летний мужчина. То есть Алексей, которого разыскивали за убийство, оказался жертвой. А его 16-летний сын -вероятным убийцей.

- Изначально родственники ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка, это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы погибшего большим количеством рубленых ран, - объяснили казус в пресс-службе СКР.

На Алексее была одежда сына, а его лицо и тело были изуродованы топором до неузнаваемости.

- Но нам еще предстоит разобраться, как могла произойти такая чудовищная путаница. Несмотря на многочисленные раны лица и тела, спутать 40-летнего мужчину и юношу категорически невозможно, - отметил наш источник в следствии.

«Сначала убил мать»

После экспертизы в розыск был объявлен 16-летний Виктор (имя подростка изменено. - Ред.).

Оперативники выяснили, что вечером 1 марта парень вызвал такси и отправился в Екатеринбург. Позже водитель рассказал следователям, что Виктор всю дорогу тихо просидел на заднем сиденьи, скорее всего, спал.

В Екатеринбурге Виктор остановился в хостеле. Там он провел полтора дня. Но по полученной ориентировке его опознали и задержали. Подростка привезли в Пермь, где он дал чистосердечное признание.

По его словам, дело происходило так. Сначала Виктор сзади ударил топором мать, которая первой пришла с работы. Затем подросток зарубил зашедшего в дом отца, переодел его в свою одежду и изуродовал лицо, чтобы того не могли опознать. И дождался, когда вернется из школы младшая сестра…

- В районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать, после,около полшестого - шести, я совершил второе убийство - также по причине психологической травмы. Дальше, примерно с шести до семи, было совершено убийство моей 12-летней сестры, - заявил на допросе Виктор.

Когда стемнело, парень встал на лыжи и пошел на кладбище, на могилу к бабушке. По его словам, хотел проститься и попросить прощения. Потом вернулся обратно в дом.

Там школьник переодел отца в свою одежду и изуродовал ему лицо до неузнаваемости. Затем закрыл дом и пошел пешком до поселка Сарс, это примерно семь километров.

Школьник смог переодеть в свою одежду убитого отца, чтобы запутать следователей.

Оттуда школьник вызвал такси и уехал. Наличных денег у него с собой не было, он взял банковскую карту родителей и расплачивался ей.

На вопрос следователей: «Зачем ты убил сестру?» - он ответил: «Потому что ей уделяли много внимания, и они ее любили».

На допросе школьник вел себя спокойно и уверенно, отвечал на все вопросы без слез и раскаянья. Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма.

«Меня все достали»

Причиной расправы он назвал конфликт с родителями.

- Он объяснил, что его все достало, - рассказал нам источник в следствии. - Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психика: всё достало, все достали. Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры. Они уж точно не виноваты в проблемах «отцов и детей», а погибают из-за того, что стали свидетелями преступления.

Также Виктор рассказал, что мать его - как старшего ребенка - заставляла работать по дому, а ему это не нравилось. Он предпочитал все свободное время проводить за компьютером.

Дом семьи Горбуновых, где произошло убийство. Фото: Андрей МАТЛИН

За что?

После признания Виктора знакомые просто ошалели. Так не вязался образ убийцы с этим тихим, спокойным мальчиком.

- Я его с самого рождения знаю, когда Горбуновы в поселок приехали, Гуля только беременная ходила, - говорит Ханиф. - У нас на глазах он родился и вырос. Мальчик хороший, ходил в музыкальный кружок классической гитары, его отец тоже на гитаре немного играл, учил сына.

- Считаю, что он не мог совершить такое жестокое преступление, - уверена Любовь Ермухаметова, педагог подростка в музыкальной школе. - Ему бы даже физической силы не хватило: он был очень болезненным мальчиком, худощавым. Пальцы рук длинные и худые, как у настоящего музыканта. Наверняка в этом деле замешан кто-то другой, но точно не он. Или какие-нибудь источники, пробуждающие ненависть и агрессию, или соучастники, заставившие его это сделать.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«В тишине накапливаются обиды»

По мнению психолога Людмилы Качкаевой, главным мотивом могло стать отсутствие любви и внимания в семье:

- Все мы родом из детства.И корни большинства преступлений лежат в детстве, в том, что испытывал ребенок в семье: унижение, равнодушие, вранье - когда говорят одно, а делают другое. Невнимание очень обижает детей. Родители считают: сидит, молчит - и ладно. А там в тишине накапливаются обиды. И неизвестно, где и как они потом скажутся.

Впрочем, Людмила Качкаева не исключает и вероятность психического заболевания у Виктора. По ее данным, в последние годы шизофрения очень «помолодела».

КСТАТИ

Что грозит подростку?

Убийство трех человек, в том числе 12-летней девочки, для взрослого человека означало бы пожизненное заключение. Но, как несовершеннолетнему, Виктору грозит не более 10 лет колонии.

- Несовершеннолетние лица отбывают наказание не в тюрьмах, а в воспитательных колониях, - объясняют юристы. - По сути, конечно, это почти как «взрослая» зона, но все же со своими особенностями. По большому счету, подросток может избежать заключения лишь в том случае, если судебные психиатры заключат, что на момент совершения общественно опасного деяния он был невменяем.

Если эксперты сочтут его психически здоровым, то,скорее всего, учитывая особую жесткость убийства, суд назначит максимальную меру наказания - десять лет лишения свободы. Рассматривать дело будет единолично судья краевого суда. Поскольку законные представители мертвы, они будут заменены педагогом. А в остальном процесс ничем не будет отличаться от «взрослого».

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