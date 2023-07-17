У школьницы 80% ожогов тела. Фото: Фролов Михаил/ Страница пострадавшей в соцсетях

Последние новости о состоянии девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае на 17 июля 2023 года

- Девушка находится в крайне тяжелом состоянии, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава Пермского края.

История, которая потрясла весь Пермский край своей жестокостью, произошла, напомним, 8 июля. По информации СУ СКР по Пермскому краю, 16-летней подросток облил горючей жидкостью свою 15-летнюю знакомую и поджог. Девочку ранним утром заметил машинист поезда, она лежала без сознания вдоль ж/д путей. С множественными ожогами ее доставили в Октябрьскую центральную районную больницу, а через два дня на вертолете санавиации транспортировали в Пермь. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Подростка, подозреваемого в зверском преступлении, задержали 9 июля, а еще через день суд отправил его на два месяца в СИЗО. Уголовное дело возбудили по статье покушение на убийство, но вскоре статью переквалифицировали на более тяжкую - "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".

Однако, по словам жителей Октябрьского, источника «Комсомолки» в силовых структурах и отца девочки, подростков, которые измывались над школьницей, было трое.

- Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал (речь идет о Степане - Ред.) - говорит Николай Шихов. - Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Это те люди, о которых сейчас все пишут в соцсетях. Мы стараемся ни с кем не разговаривать, только с сотрудниками правоохранительных органов. Родители этих подростков с нами не связывались, да нам и не хотелось бы с ними общаться. Единственное, чего мы хотим - это чтобы наша дочь выжила, и все виновные получили по заслугам.

Жители Октябрьского создали петицию, где требуют наказать всех, причастных в покушении на убийство школьницы. На 17 июля ее подписали более 5 тысяч человек.

В уголовном деле девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, могут появиться новые подозреваемые

- Следствию предстоит проделать огромную работу, - сообщил «КП» источник в силовых структурах. – Это допросы, экспертизы, очные ставки и так далее. Во время следствия будут появляться новые детали, и если в деле появятся новые подозреваемые, то следствию предстоит выяснить роль каждого из них в преступлении. Поэтому делать поспешных выводов местным жителям, которые переживают, что в компании было трое, а арестовали только одного, не стоит.

Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Пермскому краю. А ход расследования резонансного преступления взял на контроль центральный аппарат ведомства.

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