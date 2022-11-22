Мобилизация. Фото: архив "КП"

В Перми принимаются меры по оказанию помощи жителям региона, призванным по частичной мобилизации в 2022 году, а также членам их семей.

Выплаты мобилизованным и членам их семей в Перми

Жителям Перми и Пермского края из регионального бюджета мобилизованным по частичной мобилизации выплачиваются единовременные выплаты по 100 тысяч рублей.

По заявлениям проводятся разовые выплаты в размере 15 тысяч рублей на детей на несовершеннолетних детей призванных по частичной мобилизации резервистов.

Круглосуточные и дежурные группы в детских садах Перми

Дежурные группы в детских садах Перми принимают детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют посменный или ненормированный график работы.

Круглосуточные группы предназначены для детей мобилизованных граждан и сотрудников оборонных предприятий.

Помощь мобилизованным на предприятиях в Перми

Для оперативного реагирования на текущие изменения на предприятиях Перми созданы Оперативные штабы по мобилизации. Работают телефонные горячие линии, на которые может позвонить любой сотрудник или член его семьи, чтобы проконсультироваться с профессиональными специалистами по юридическим, кадровым и другим вопросам.

На большинстве предприятий приняты решения о сохранении за сотрудниками на время мобилизации, в том числе добровольной, рабочих мест, а также ежемесячной выплаты среднемесячной заработной платы.

Социальная поддержка семьям мобилизованных в Перми

В Перми узнать о мерах социальной поддержки семьям мобилизованных можно через Службу социальных участковых и Территориальные управления социальной защиты по месту жительства.

Телефоны Скорой социальной службы в Пермском крае: 8-800-100-83-05, 129.

Единый центр поддержки семей мобилизованных в Перми

В Перми работает Единый центр поддержки семей мобилизованных. В нем родные и близкие мобилизованных жителей региона и участников СВО могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь, в том числе со стороны Военного комиссариата Пермского края.

Единый центр поддержки принимают гуманитарные грузы для бойцов и полевую почту для них.

Единый центр поддержки находится в Доме офицеров пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59).

Прием специалистами Единого центра поддержки семей мобилизованных проходит по расписанию. Каждый вторник и четверг с 15:00 до 19:00 можно задать вопросы специалистам военкомата и соцзащиты, по вторникам с 17:00 до 19:00 – юристу.

Волонтеры принимают вещи, посылки и другие гуманитарные грузы ежедневно: в будни - с 15:00 до 19:00, в выходные - с 11:00 до 15:00.

Единый центр поддержки семей мобилизованных открыт в рамках общественной инициативы «Помощь здесь. Пермский край».

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