Фото: ФНС РФ по Пермскому краю.

Как сообщили в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) представители Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, в регионе ввели меры налоговой поддержки для призванных по частичной мобилизации в 2022 году.

Налоговая мера поддержки коснулась сроков уплаты имущественных налогов, сборов и страховых взносов.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ВЗНОСОВ

Для лиц, мобилизованных по частичной мобилизации в Пермском крае в 2022 году, на федеральном предусмотрены меры поддержки в части уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

На период военной службы по мобилизации и до 28 числа третьего месяца после ее завершения включительно, продлены сроки уплаты:

- налогов (кроме НДФЛ, который уплачивает налоговый агент, и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода);

- сборов (за исключением государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира);

- страховых взносов (в том числе фиксированных на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование);

- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые приходятся на указанный период.

КОГО КОСНЕТСЯ ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ВЗНОСОВ

Продление сроков уплаты налогов, сборов и взносов касается:

- физические лица;

- индивидуальные предприниматели;

- юридические лица при условии, что мобилизованный гражданин на дату призыва является единственным учредителем и одновременно руководителем.

СРОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ВЗНОСОВ

Сроки продления уплаты налогов, сборов и взносов исчисляется с даты мобилизации конкретного лица.

ПРОДЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Срок предоставления отчетности продлен на срок службы и три месяца.

На период военной службы по мобилизации и до 25 числа третьего месяца после ее завершения включительно, продлены сроки предоставления:

- налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС);

- налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах;

- расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами;

- расчетов по авансовым платежам;

- бухгалтерской (финансовой) отчетности.

КОГО КОСНЕТСЯ ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Кого коснется продление сроков предоставления отчетности:

- физические лица;

- индивидуальные предприниматели;

- юридические лица при условии, что мобилизованный гражданин на дату призыва является единственным учредителем и одновременно руководителем.

СРОК ПРОДЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Сроки продления предоставления отчетности исчисляется с даты мобилизации конкретного лица.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Для самозанятых перенесен срок предоставления уведомлений в налоговые органы на последнее число включительно четвертого месяца, следующего за месяцем окончания периода военной службы по мобилизации.

КОГО КОСНЕТСЯ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Кого коснется продление срока предоставления уведомления:

- физические лица;

- индивидуальные предприниматели;

СРОК ПРОДЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Сроки продления предоставления уведомления исчисляется с даты мобилизации конкретного лица.

УПЛАТА НАЛОГОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПО КОНТРАКТУ

При оплате налогов учитывается статус лиц, участвующих в СВО (специальной военной операции).

Если это военнослужащие по контракту, то они относятся к льготной категории налогоплательщиков, которая полностью освобождаются от уплаты налогов на период прохождения военной службы.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ, ПРИЗВАННЫХ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 2022

Большинство налоговых уведомлений были сформированы до объявления в России частичной мобилизации, они были разосланы налогоплательщикам.

При наступлении срока уплаты имущественных налогов сведения о мобилизованных гражданах поступят в ФНС из Министерства обороны РФ. Соответственно, у мобилизованных лиц, которые не уплатили налоги задолженность не сформируется.

По окончании мобилизации Министерство обороны РФ предоставит сведения о том, что мобилизованный гражданин уволен с военной службы. На основании этого будет сформировано новое налоговое уведомление.

Сведения о мобилизованных лицах, заплативших налог находятся в Министерстве обороны РФ. Оттуда они будут в обязательном порядке переданы в Федеральную налоговую службу (ФНС) до 1 декабря 2022 года. В противном случае будет сформирована налоговая задолженность.

После 1 декабря 2022 года каждые семь дней Министерство обороны РФ будет предоставлять в ФНС сведения либо о приеме на военную службу, либо об увольнении с нее. Это делается для того, чтобы налоговая служба предпринимала меры по формированию новых уведомлений с новыми сроками уплаты.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

На сайте ФНС запущена промо-страница по налогообложению в период частичной мобилизации. На ней описаны все льготы по уплате налогов и сдачи отчетности, касающихся граждан, призванных по частичной мобилизации. Все меры налоговой поддержки разбиты на блоки с разделами по той или иной мере поддержки.

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