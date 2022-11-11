Мобилизованным из Пермского края начали поступать выплаты по 100 тысяч рублей

Выплаты уже начали поступать на счета мобилизованных граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выездном заседании правительства Пермского края речь шла в том числе и о выплатах мобилизованным гражданам. Напомним, 18 октября губернатор сообщил, что каждому мобилизованному жителю Прикамья выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей в момент отправки в зону СВО. Но 11 ноября стало известно, что уже выплаты начали переводить.

- Мы не будем ждать, пока люди будут отправлены в зону спецоперации, нам это неподвластно, - скорректировал решение Дмитрий Махонин. - Прошло достаточно времени, люди проходят боевое слаживание, семьи временно находятся без кормильцев поэтому выплаты в 100 тысяч рублей мы решили произвести в максимально короткий срок.

- На сегодняшний день обработана почти половина заявлений, поступивших от мобилизованных пермяков, - выступил на заседании Министр социального развития Павел Фокин. – Уточню, в заявлениях были указаны разные банки, поэтому время зачисления средств может доходить до трех банковских дней. Эту работу мы планируем завершить в максимально короткие сроки.

Помимо этого, на все семьи мобилизованных граждан были составлены социальные паспорта и каждому на каждого ребенка военнослужащим платят по 15 000 рублей.

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