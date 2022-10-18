Обсуждение кредитных каникул для мобилизованных. Фото: Павел Шатров

В Перми состоялась встреча представителей региональных отделений Центрального банка РФ и крупнейших коммерческих банков в Пермском крае. В ходе нее рассказали о реализации на местах Федерального закона № 377-ФЗ, касающегося особенностей исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающими участие в специальной военной операции (СВО).

По словам управляющего Отделением «Пермь» Центробанка Алексея Моночкова, закон говорит о праве получить кредитные каникулы гражданам, которые воспользовались возможностью по получению любого вида кредита в банках.

«Наша цель – максимальная помощь заемщикам и членам их семей в получении кредитных каникул, чтобы у них в последствии не возникло проблем в исполнении своих кредитных обязательств по окончании участия в СВО. Среди кредитных организаций такая работа уже ведется», - отметил Алексей Моночков.

Кредитные организации на встрече, организованной центром «Мой бизнес» в Пермском крае, представили региональные отделения Банка «Открытие» и Сбербанка. В рамках исполнения Федерального закона № 377-ФЗ каждая кредитная организация придерживается общих формата и условий работы с мобилизованными, членами их семей, а также использует индивидуальный подход.

«Суть исполнения закона состоит в предоставлении кредитных каникул, которые полностью на период их действия освобождают от уплаты основного долга и процентов по кредиту. Каникулы не влияют на ухудшение кредитной истории заемщиков», - подчеркнула руководитель регионального подразделения Банка «Открытие» Валентина Жильцова.

Условия по предоставлению кредитных каникул включают как общие условия, так частные для каждого банка.

За кредитными каникулами могут обращаться: военнослужащие по частичной мобилизациии или контракту, сотрудники пограничной службы и национальной гвардии, добровольцы, члены семей и дети военнослужащих, находящиеся на иждивении военнослужащих лица. Полный список можно найти Федеральном законе № 61-ФЗ «Об обороне».

Требование на предоставление кредитных каникул может подать заемщик самостоятельно или его близкий родственник. При подаче требования во избежание спорных моментов рекомендуется иметь доверенность, заверенную нотариусом, командиром воинской части или начальником военно-лечебного учреждения.

Кредитные каникулы можно оформить на ипотечный кредит, кредит наличными, кредитную карту, автокредиту. Важным условием является заключение кредитного договора до дня мобилизации, участия в СВО или подписания кредита.

Датой начала кредитных каникул (льготного периода) указывается при подаче в банк требования, она не может быть ранее 21 сентября 2022 года. Требование на предоставление кредитных каникул необходимо подавать по 31 декабря 2023 года.

Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации (срок заключения контракта, срок участия в СВО), увеличенный на 30 дней. Кроме того, срок льготного периода может быть продлен на период нахождения военнослужащего в стационарных условиях на лечении от ранений или заболеваний, полученных в ходе проведения СВО.

По потребительским кредитам начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного на день направления требования, но не выше ставки по договору; по ипотечным кредитам – в соответствии с договором. Ограничения по сумме кредита нет.

«Если заемщик не предоставил документы, подтверждающие участие в СВО, то по требованию банка он их должен предоставить не позднее окончания льготного периода», - отмечают в банке.

Срок рассмотрения требования на кредитные каникулы составляет не более 10 календарных дней. Решение об их предоставлении направляются заемщику в виде СМС-оповещения.

При гибели военнослужащего его кредитные обязательства списываются полностью.

Кредитные каникулы не распространяются на заемщиков, имеющим долговые обязательства по кредитам и кредитах, находящихся в исполнительном производстве.

Кроме того, банки предоставляют кредитные каникулы для заемщиков, работающих в сфере малого бизнеса и микробизнеса. Возможна отсрочка: погашения основного долга и процентов сроком до 6 месяцев; отсрочка погашения плат сроком до 6 месяцев; пролонгация срока кредитования сроком до 9 месяцев. Также не начисляется неустойка, не повышается процентная ставка по договору кредитования.

Условия предоставления кредитных каникул необходимо уточнять в офисах банков.

«Кредитные организации, финансовые структуры, имеющие право выдавать кредиты, обязаны строго выполнять требования законодательства. Им ничего не мешает разрабатывать свои собственные программы реструктуризации. Однако, они ни при каких условиях не должны ухудшать положение заемщика», - отметил Алексей Моночков.

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