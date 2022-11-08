Мобилизованные в ряды ВС РФ. Фото: архив "КП"

Военнослужащим, постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.

Учет доходов призванных отцов по частичной мобилизации 2022

В Министерстве социального развития Пермского края пояснили, доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне, включая назначение детских пособий.

Постановление Правительства РФ позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации.

Прожиточный минимум в Пермском крае 2022

В Пермском крае прожиточный минимум с 1 июня и до конца 2022 года в среднем на душу населения составляет 12806 рублей, для трудоспособных жителей - 13 959 рублей, для пенсионеров – 11 013 рублей, для детей – 12 726 рублей.

Какие доходы мобилизованных отцов не учитываются при расчете нуждаемости 2022

При расчете нуждаемости семьи не учитываются доходы пмбилизованных:

- прошлые доходы (зарплата, гонорары, предпринимательский доход);

- денежное довольствие, которое мобилизованные получают как военнослужащие.

На какие выплаты не повлияют доходы мобилизованного 2022

На мобилизованных граждан не распространяется правило нулевого дохода: если у отца не было дохода без объективных причин, а семья признана нуждающейся, то пособие все равно будет назначено.

Это правили касается выплат:

- пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки;

- пособие на детей до 3 лет;

- пособие на детей от 3 до 8 лет;

- пособие на детей от 8 до 17 лет;

- социальный контракт.

Доходы мобилизованных граждан также не будут учитываться и при назначении универсального пособия с 1 января 2023 года.

Какие отчисления не производятся с денежного довольствия мобилизованного 2022

Денежное довольствие не облагается взносами в ПФР и ФСС. Это закреплено в Налоговом кодексе.

С денежного довольствия мобилизованного удерживается только НДФЛ (13%).

Куда в Пермском крае обращаться за социальной поддержкой семьям мобилизованных 2022

В Пермском крае узнать о мерах социальной поддержки семьям мобилизованных можно через Службу социальных участковых и Территориальные управления социальной защиты по месту жительства.

Телефоны Скорой социальной службы в Пермском крае: 8-800-100-83-05, 129.

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