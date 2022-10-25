Мобилизация. Фото: архив "КП"

В Пермском крае принято решение о выплате материальной помощи в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных граждан. Объясняем подробно, куда в 2022 году обращаться за выплатой и когда придут деньги.

Кому полагается выплата в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных

По инициативе губернатора Пермского края вопрос о разовых выплатах в размере 15 тысяч рублей на детей мобилизованных граждан региона был рассмотрен на заседании краевого Правительства 19 октября 2022 года.

Согласно решению правительства Пермского края, выплаты предоставляются на несовершеннолетних детей призванных по частичной мобилизации резервистов.

Также эта мера распространяется на детей мобилизованных граждан в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях.

Куда обращаться за выплатой в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных

Для получения выплат в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных граждан необходимо обратиться в Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по месту жительства и записаться на прием к специалисту.

Адрес и контактный телефон своего Территориального управления социальной защиты по месту жительства любой желающий может найти на официальном сайте Министерства социального развития Пермского края по ссылке в разделе «О министерстве» (вкладка «Территориальные управления»).

Кому может быть перечислена выплата в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных

По решению военнослужащего выплата в 15 тысяч рублей на детей может быть перечислена лично ему, его родственникам или любому указанному в заявлении лицу.

Специалисты Министерства социального развития Пермского края также ведут сбор заявлений на выплату 15 тысяч рублей детям мобилизованных в учебных центрах Свердловской и Тюменской областей.

Полные списки призванных жителей края со всеми контактами их близких родственников уже составлены.

Документы для оформления выплаты в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных

Для оформление выплаты в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявление на материальную помощь (заполняется на месте)

- Копия свидетельства о рождении ребенка

- Справка об обучении в вузе или сузе (для студентов в возрасте до 23 лет)

- Реквизиты счета для перечисления (банковская карта или сберкнижка)

Когда придет выплата в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных

Выплата в 15 тысяч рублей на детей мобилизованных граждан придет в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о ее назначении.

Куда обратиться за консультацией

В Прикамье работает общественная инициатива по сбору гуманитарной помощи, организации работы с ошибочно мобилизованными, оказанию психологической и юридической помощи семьям военнослужащих «Система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край».

За консультацией можно обратиться на горячую линию по телефонам: 8 (342) 236-82-29, 236-84-58, 236-79-92 и через электронное обращение vk.cc/c6sthC

В Пермском крае о мерах поддержки участникам СВО и их семьям можно узнать на сайт помощьздесь.рф.

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