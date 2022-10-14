Фото: Администрация Перми.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Перми организуют работу круглосуточных и дежурных групп в муниципальных детских садах города.

КТО СМОЖЕТ ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ В КРУГЛОСУТОЧНЫХ И ДЕЖУРНЫХ ГРУППАХ

Дежурные группы будут принимать детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют посменный или ненормированный график работы.

Круглосуточные группы будут предназначены для детей мобилизованных граждан и сотрудников оборонных предприятий.

КОГДА В ПЕРМИ НАЧНУТ РАБОТУ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ГРУППЫ

В муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий будут открыты по мере запроса от родителей.

Круглосуточная группа будет открываться в детском саду, который посещает ребенок.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ

Дежурные группы будут работать по субботам и воскресеньям с 07:00 до 19:00.

АДРЕСА ДЕТСАДОВ С ДЕЖУРНЫМИ ГРУППАМИ

В каждом районе Перми определены адреса детских садов, где планируется открыть дежурные группы. В их число вошли в 13 муниципальных детских садов:

Дзержинский район

- Детский сад «Лидер» (ул. Каменского, 8)

- Детский сад «Конструктор успеха» (ул. Машинистов, 51)

Индустриальный район

- Центр развития ребенка - детский сад №47 (ул. Танкистов, 66)

Кировский район

- Детский сад №111 (ул. Ласьвинская, 22а)

Ленинский район

- Детский сад №36 (ул. Екатерининская, 142)

Мотовилихинский район

- Центр развития ребенка - детский сад №272 (ул. Дружбы, 15)

- Детский сад №393 (ул. Гашкова, 22а)

Орджоникидзевский район

- Детский сад №175 (ул. Карбышева, 34)

- Детский сад «Электроник» (ул. Академика Веденеева, 13а)

Свердловский район

- Детский сад №364 (ул. Моторостроителей, 4)

- Детский сад «Карусель» (ул. 1-я Красноармейская, 54)

- Детский сад №165 (ул. Мира, 15)

- Детский сад №418 (ул. Нейвинская, 10а)

КАК ЗАЧИСЛИТЬ РЕБЕНКА В КРУГЛОСУТОЧНОЮ ИЛИ ДЕЖУРНУЮ ГРУППУ

Для зачисления в дежурную или круглосуточную группу нужно будет написать заявление на имя руководителя детского сада.

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