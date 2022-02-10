«На костылях и в очках». Тимура Бекмансурова, устроившего бойню в пермском университете, доставили в суд

Тимура Бекмансурова доставили в суд Дзержинского района. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В суд Дзержинского района Перми утром, 10 февраля, доставили нападавшего на пермский университет Тимура Бекмансурова. Сегодня ему должны продлить арест. Он зашел в здание суда на костылях и в очках в сопровождении конвоя.

Как рассказывает наш корреспондент из зала суда, выглядит Бекмансуров довольно спокойно, на вопросы судьи отвечает ясно. Зачитываются материалы дела, Бекмансуров смотрит в глаза судье лишь изредка опуская глаза в пол, на лице студента-убийцы нет никаких эмоций.

Следователь просит продлить арест на три месяца до 20 мая 2022 года, так как завершить дело до 20 февраля не представляется возможным. Прокурор поддерживает следователя, Бекмансуров и его адвокат не возражают.

Судья продолжает зачитывать материалы уголовного дела. Из допроса полицейского Константина Калинина, который обезвредил нападавшего, говорится: "Я выстрелил в него восемь раз, но он не упал и продолжал производить манипуляции с оружием, я выстрелил еще и ранил его, он упал, когда я к нему подбежал, он сказал: "Убей меня!"

Бекмансуров рассказал следователям, что 3 августа принял решение, что нападет на университет, в этот день он поступил в вуз. Покупая оружие, у него было две цели: расстрелять как можно больше людей в многолюдном месте и, чтобы при задержании его застрелили. Во-вторых, он купил ружье, чтобы покончить жизнь самоубийством, выстрелив в себя, что и пытался сделать в своей квартире летом 2021 года. Но, не смог этого сделать, возможно из-за страха неизвестности. При этом вставил патрон в патронник, поднес к своей голове, но не выстрелил.

Кроме этого из допросов одного из пострадавших говорится о том, что после выстрелов он не помнит в университете звуков системы безопасности - сирены.

Судья удалилась в совещательную комнату, решение будет озвучено в 14.30.

Бекмансуров спокойно слушает материалы дела. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Напомним, 14 октября на выездном заседании суда студента-первокурсника, устроившего стрельбу в Пермском университете, арестовали на два месяца. Тимур Бекмансуров содержится в отряде для инвалидов.

Его признали вменяемым. К такому выводу пришли эксперты, которые предоставили в Следственный комитет результаты комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Трагедия, напомним, случилась 20 сентября 2021 года. В то утро студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей, которые попадались на его пути. Погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).

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