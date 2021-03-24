«Соседи обходят этот дом стороной». Подростка, который убил всю свою семью, проверят на вменяемость

Этот дом теперь долго будет стоять пустым. Фото: соцсети. Фото: Андрей МАТЛИН

Дом в поселке Октябрьский в Пермском крае, где произошли три страшных убийства, стоит сейчас пустой и опечатанный. В начале марта, напомним, 16-летний подросток убил всю свою семью: мать, отца и младшую сестренку. Потом сел на такси и сбежал в Екатеринбург.

Подростка направят на экспертизу

Сначала в убийствах подозревали отца десятиклассника и объявили его в розыск, но когда пришли результаты экспертизы, выяснилось, что всю свою семью зарубил топором худой хрупкий подросток. Он был домашним ребенком, хорошо учился и занимался музыкой: играл на гитаре и выступал на Всероссийских конкурсах.

Сейчас несовершеннолетний обвиняемый находится в пермском СИЗО, для проведения следственных действий ему переназначили адвоката. Сначала обвиняемого защищал адвокат Сергей Ладин, но после перевода десятиклассника в Пермь, они больше не виделись со своим подзащитным.

- В ходе следствия обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Расследование уголовного дела продолжается.

Под опеку взял дядя

Сейчас следователи допрашивают родственников погибшей семьи, часть допросов проходит в Октябьском.

- В следственный отдел на допрос уже сходил и дядя, и бабушка – мама Гули, - рассказали «КП» жители поселка. – У них следователи выясняют, какие отношения были в семье, которые привели в итоге к такому страшному финалу. Эта трагедия подтолкнула многих родителей не только в нашем поселке, но и в соседних, более внимательно взглянуть на своих детей-подростков и поговорить с ними «по душам»– что думают, что чувствуют, чем недовольны, и не замышляют ли тоже чего-то подобного!?

Оставшегося одного на целом свете подростка оформил под опеку дядя мальчика - брат убитого отца. Это нужно, в том числе, и для ведения следствия.

Дом еще долго будет стоять пустым

- Остался сиротой, всю судьбу себе загубил, - не перестают вздыхать местные жители.

Первой не стало мамы, потом - отца, затем подросток расправился с младшей сестренкой. Фото: соцсети.

- Долго следствие будет проходить, пока все экспертизы сделают, пока свидетелей и потерпевших допросят, - говорят в поселке. – А нам уже поскорей хочется забыть обо всем этом, хотя одинокий дом, стоящий на перекрестке, постоянно об этом напоминает. Перед тем, как опечатать его, следователи разрешили родственникам забрать из дома необходимую технику и мотоблок. Оставшуюся одной собаку Горбуновых забрала себе мама Гули. У нее тоже частный дом на другой стороне железной дороги, поэтому псу нашлось новое жилье.

Что будет с домом, где произошла кровавая бойня, пока не ясно. С одной стороны через полгода в наследство должны вступить ближайшие родственники, с другой стороны в нем прописан и сам виновник трагедии. И местные предполагают, что дом еще долго будет стоять пустым.

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