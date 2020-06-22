«У нас не было права на ошибку». Что говорят пермские врачи, награжденные орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

- Круглосуточная напряженная работа началась за две недели до приема первых больных с COVID-19, - рассказал в эфире радио «КП» -Пермь» (96.6 FM) главный врач Краевой клинической больницы Анатолий Касатов. - Мы перестраивали работу, выписывали и переводили пациентов, создавали систему инфекционной безопасности. Это огромный труд электриков, сантехников, врачей, медтехников и медсестер. Многому приходилось стремительно учиться, и права на ошибку мы не имели.

«За самоотверженность в экстремальных условиях»

21 июня, в профессиональный праздник, в День медиков, Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 58 пермских врачей (в этом числе трех сотрудников краевого Управления Роспотребнадзора) орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом. Это врачи из различных медучреждений со всего Пермского края.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года. Им награждают «За самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни». В Пермском крае его получили 39 медиков.

Медалью Луки Крымского были удостоены 19 медсестер и фельдшеров пермских больниц, которые ведут борьбу с коронавирусом. Она вручается «За проявление самоотверженности в лечении пациентов в экстремальных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья».

Врачи работали не покладая рук и спасли сотни жизней

- Я глубоко убежден, что государственная награда – это оценка работы всех сотрудников больницы, поскольку беда, захлестнувшая страну и мир, не оставила в стороне никого, - объясняет Анатолий Касатов (о своей награде он узнал от журналистов «Комсомолки». - Ред.). - Для меня особенно ценно, что эти награды получили четыре наших врача и четыре медсестры. Это награды не только за профессионализм, который безусловен, а награды за личное мужество. Больница начала работать с COVID-19 с 8 апреля, тогда еще не было понятно, как бороться с этой бедой. Именно эти сотрудники первыми приняли удар на себя.

Пока врачи лечат, остальные должны заниматься профилактикой

Сейчас в Краевой клинической больнице лечатся от коронавируса 214 пациентов, 11 из них в реанимации. А всего с начала эпидемии здесь получили медицинскую помощь более девяти сотен жителей Пермского края.

- Самая объективная оценка и самая большая награда - это спасенные жизни наших земляков, которые уже выписались и вернулись к нормальной жизни, - говорит Анатолий Касатов. - Своим коллегам я хочу пожелать мужества и терпения. Быстро это не закончится, и от нас требуется тяжелая и ежедневная работа. Однако с любой бедой можно справиться, объединив усилия. Вот сейчас их и нужно объединять: пока врачи занимаются лечением больных, остальные должны заниматься профилактикой: носить маски и соблюдать карантинные мероприятия. Если каждый внесет свой вклад, этот вирус и последствия пандемии мы сможем успешно преодолеть.

Все три месяца борьбы с COVID-2019 на передовой находился и коллектив Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

- Мы также включились в работу с COVID-2019 с самого первого дня, - говорит главный врач краевого Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов, он тоже находится в списке награжденных орденом Пирогова. - Наши сотрудники своими руками, знаниями и трудолюбием помогают ликвидировать эту напасть, которая свалилась на страну и Пермский край. Мы занимаемся лабораторной диагностикой этого патогенного вируса. С 30 марта работаем в напряженном графике - без выходных и праздников - и уже сделали около 50 тысяч исследований, в том числе от больных с COVID-19. Это очень изматывает, но люди понимают, ради чего они работают.

НАШИ ГЕРОИ

Орденом Пирогова

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница»

- Главный врач Чарушина Ирина Петровна

- Заведующая отделением - врач-педиатр Банько Наталья Витальевна

- Врач-инфекционист Богомолова Дарья Григорьевна

- Врач-инфекционист Эйрих Екатерина Сергеевна

ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»

- Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения COVID-19 Богданов Андрей Александрович

- Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения COVID-19 Ермаков Вадим Владимирович

ГБУЗ ПК «Городская больница №6»

-Заведующий отделением для лечения COVID-19 Борисов Андрей Александрович

-Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения COVID-19 Кузнецова Татьяна Владимировна

ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»

- Врач-инфекционист Важесова Ксения Викторовна

ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница»

- Главный врач Касатов Анатолий Владимирович

- Врач-специалист отделения для лечения COVID-19 № 8 Водянова Юлия Сергеевна

- Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии (для лечения COVID-19) Красоткина Ирина Александровна

- Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии (для лечения COVID-19) Семенов Павел Дмитриевич

- Заведующий отделением для лечения COVID-19 № 8 Хмура Екатерина Юрьевна

ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница»

- Заведующая отделением для лечения COVID-19 - врач-инфекционист Вышинская Елена Александровна

- Врач-анестезиолог-реаниматолог Стекольщиков Геннадий Анатольевич

ГБУЗ ПК «Клиническая медико-санитарная часть №1»

-Заведующий отделением анестезиологии-реанимации врач-анестезиолог-реаниматолог Колеватов Аркадий Петрович

- Врач-анестезиолог-реаниматолог Гасимов Радик Рашитович

- Заведующая рентгенологическим отделением врач-рентгенолог Лонская Елена Викторовна

- Заведующая инфекционным отделением врач-терапевт Соловьева Ирина Владимировна

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье»

- Врач-специалист отделения по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 Кожевников Дмитрий Владимирович

- Заведующий отделением анестезиологии-реанимации (по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19) Нигматуллин Рустам Анварович

- Врач-специалист отделения по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 (инфекционное) Полыгалов Александр Сергеевич

ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф»

- Директор Федоткин Олег Владимирович

- Врач-анестезиолог-реаниматолог группы анестезиологии-реанимации Козлов Олег Павлович

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи»

- Врач скорой медицинской помощи Красногорова Галина Петровна

- Врач-анестезиолог-реаниматолог Ходырева Татьяна Владимировна

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. Гринберга»

- Главный врач Крутень Анастасия Владимировна

- Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения СOVID-19 Пашнин Сергей Викторович

- Врач-терапевт отделения неотложной медицинской помощи Пеньзяков Алексей Юрьевич

- Заведующий отделением-врач-пульмонолог отделения для лечения СOVID-19 Синецкая Таисья Сергеевна

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №7»

- Заведующая отделением-акушер-гинеколог Нижегородова Любовь Владимировна

- Заведующая отделением-врач-пульмонолог Трафиева Альбина Валерьевна

ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

-Главный врач Сармометов Евгений Валерьевич

ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники

- Врач-инфекционист Танкеева Татьяна Геннадьевна

- Врач-офтальмолог Шадрина Ирина Николаевна

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

- Врач Кокинская Елена Борисовна

- Энтомолог Славнова Елена Александровна

- Врач Трясолобова Марина Аркадьевна

Медалью Луки Крымского

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница»

- Медицинская сестра палатная Балдина Наталья Александровна

- Медицинская сестра палатная Кузнецова Валентина Александровна

ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»

- Медицинская сестра-анестезист отделение для лечения COVID-19 Агунович Ольга Николаевна

ГБУЗ ПК «Городская больница №6»

- Старшая медицинская сестра отделения для лечения COVID-19 Рагулина Оксана Александровна

ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница»

- Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии (для лечения COVID-19) Гостюхина Людмила Николаевна

- Медицинская сестра палатная отделения для лечения COVID-19 № 8 Исмагилова Галина Раисовна

- Медицинская сестра палатная отделения для лечения COVID-19 № 8 Тимофеева Ирина Викторовна

ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница»

- Фельдшер Яровой Василь Владимирович

ГБУЗ ПК «Клиническая медико-санитарная часть №1»

- Старшая операционная медицинская сестра Антонова Елена Юрьевна

- Медицинская сестра-анестезист Гордеева Людмила Вячеславовна

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье»

- Рентгенолаборант отделения по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 (инфекционное) Баженова Нина Михайловна

- Медицинская сестра постовая отделения по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 (инфекционное) Орлова Наталья Ильинична

ГКУЗ ПК «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф»

- Медицинский брат-анестезист группы анестезиологии-реанимации Устинов Александр Андреевич

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи»

- Фельдшер скорой медицинской помощи Крутихина Элеонора Анатольевна

- Фельдшер скорой медицинской помощи Прокофьев Артем Валерьевич

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. Гринберга»

- Медицинская сестра – анестезист Отделение для лечения СOVID-19 Гладышева Татьяна Вячеславовна

- Медицинская сестра палатная Отделение для лечения СOVID-19 Карпова Ольга Сергеевна

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №7»

- Старшая медицинская сестра Сальникова Наталья Александровна

ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники

- Медицинский брат палатный Потапенко Кирилл Александрович

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