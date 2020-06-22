2020-06-22T07:09:04+03:00
Общество

В Перми коронавирусом заболела жена депутата городской Думы

Елена Плотникова проходит лечение в больнице
Анна Маркова
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Сын порадовал Елену Плотникову букетом цветов в больнице.Сын порадовал Елену Плотникову букетом цветов в больнице.
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В Перми коронавирусная инфекция подтвердилась у супруги депутата Пермской городской Думы Владимира Плотникова, Елены Плотниковой. Об этом она сообщила в своей Instagram. Неделю назад «КП» писала, что COVID-19 был выявлен у самого депутата. Информацию подтверждала пресс-служба Думы.

В Instagram Елена Плотникова пишет:

«...Мы оказались в трудной ситуации. Три месяца мы были на самоизоляции дома, строго соблюдали все меры предосторожности. Но в последнее время все стало поспокойней, наступило лето, люди вышли на улицу и мы уже начали забывать про коронавирус и все, что с ним связано. И в этот самый момент мы лично столкнулись с ним лицом к лицу…

…Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Если вы чувствуете недомогание, температуру, потерю обоняния, кашель или что-то еще, сразу же оставайтесь дома и вызывайте врача. Ведь помимо того, что вы ставите под угрозу себя, вы также можете заразить окружающих. Также не забывайте использовать средства защиты и меры предосторожности.

Я понимаю, что всем нам хочется в такую теплую погоду гулять и наслаждаться, но давайте прежде всего думать о себе, об окружающих, а также о врачах. Я смело могу сказать, что они герои, которые находятся среди нас. Потому что они каждый день по 6 часов находятся в защитных костюмах, не могут ни пить, ни есть и несмотря на то, что у них у самих дома семьи, они подвергают себя опасности и спасают, в прямом смысле этого слова, людей.

Поэтому берегите себя, своих близких, будьте дома, используйте средства защиты, а при малейших симптомах сразу же вызывайте доктора.»

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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