У депутата городской Думы Владимира Плотникова выявили коронавирус

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:23:19+03:00

Это уже второй случай COVID-19 в рядах городской власти

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В Перми еще у одного депутат Пермской городской Думы вывялен COVID-19. Заболел Владимир Плотников.

Эту информацию подтверждают в пресс-службе Думы. «У Владимира Плотника диагностирован коронавирус».

Напомним, это уже второй случай, в рядах городской власти. «КП» ранее сообщала, что COVID-19 был выявлен у депутата Александра Филиппова.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU