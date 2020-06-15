У депутата городской Думы Владимира Плотникова выявили коронавирус
В Перми еще у одного депутат Пермской городской Думы вывялен COVID-19. Заболел Владимир Плотников.
Эту информацию подтверждают в пресс-службе Думы. «У Владимира Плотника диагностирован коронавирус».
Напомним, это уже второй случай, в рядах городской власти. «КП» ранее сообщала, что COVID-19 был выявлен у депутата Александра Филиппова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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