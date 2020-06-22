«Победил я эту тварь». Депутат Пермской городской Думы вылечился от коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:02:02+03:00

Чтобы не заразить свою большую семью, Филиппов сразу же самоизолировался и проходил лечение на загородной даче Фото: Василий Вахрин

Слуга народа самоизолировался еще в середине марта, но избежать заражения ему не удалось

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- С утра хорошие новости: пришел второй подряд отрицательный тест. Победил я эту тварь! Выхожу на свободу с чистой совестью. Друзья, берегите себя. Она существует и крайне неприятная штука. Врагу не пожелаешь, - написал на своей странице в facebook депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов.

Напомним, в начале июня у Александра Филиппова диагностировали коронавирус.

- Я с семьей и пятью детьми самоизолировался раньше всех, еще в середине марта, когда никаких режимов никто не объявлял, - рассказывал в интервью «КП»-Пермь» Александр Филиппов. – Мы закупили продуктов, никуда не выходили и ни с кем не общались. Но избежать заражения мне, увы, не удалось.

Чтобы не заразить свою большую семью, Филиппов сразу же самоизолировался и проходил лечение на загородной даче.

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ИСТОЧНИК KP.RU