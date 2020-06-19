2020-06-19T19:33:44+03:00
Общество

Закрытое заседание оперштаба: в Перми продлили режим самоизоляции

За неделю прирост числа инфицированных составил 2,2 процента
Виктор Правдин
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В Дни памяти Великой Отечественной войны жители региона могут собираться группами до 5 человекВ Дни памяти Великой Отечественной войны жители региона могут собираться группами до 5 человекФото: Василий Вахрин
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В пятницу, 19 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Пермском крае. Самоизоляция в регионе продлится до конца июня.

- Два дня коэффициент распространения коронавируса ниже единицы. При этом за неделю прирост числа инфицированных – 2,2%. Для сравнения средний показательно по России 1,5%, - доложил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что снятия самоизоляции ждут все жители региона, но при этом куда важнее не допустить новых вспышек инфекции.

- Мы смотрим, как ведут себя другие регионы, проведем свой системный анализ. У меня будет поручение: к следующему штабу профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапу. В первую очередь это касается деятельности торговых центров, общепита, детских лагерей. Такой график нам нужен, но в первую очередь будем ориентироваться на уровень заболеваемость, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

При этом на оперштабе подтвердили, что в Дни памяти Великой Отечественной войны жители региона могут собираться группами до 5 человек. Соответственно 22 июня прикамцы могут почтить память героев ВОВ, в том числе посетить кладбища и места захоронения, при условии наличия средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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