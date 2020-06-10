«Этот вирус – просто диверсант какой-то». Пермский депутат и отец пятерых детей рассказал, как болеет COVID-19

- Я с семьей и пятью детьми самоизолировался раньше всех, еще в середине марта, когда никаких режимов никто не объявлял, - рассказал «КП»-Пермь» депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов. – Мы закупили продуктов, никуда не выходили и ни с кем не общались. Но избежать заражения мне, увы, не удалось.

Температура 37 и исчезло обоняние

Когда Александр Егорович получил положительный результат теста на COVID-19, он не стал скрывать факт болезни, и открыто рассказал об этом в СМИ. 10 июня «Комсомолка» позвонила Александру Филиппову, чтобы пожелать скорейшего выздоровления, и узнала, как идет лечение.

- Ничего хорошего в этом нет, поверьте, этот вирус - это вредная тварь, которая как шпион, как диверсант залазит в организм, поэтому лучше себя беречь, - объяснил заболевший депутат.

Первые признаки болезни у Александра Филиппова появились шесть дней назад. Поднялась температура до 37 градусов, потом опустилась, а на следующий день пропало обоняние. Чтобы не заразить свою большую семью, он сразу же самоизолировался на загородной даче.

- Я понятия не имею, как все случилось, - объясняет депутат. - Первое время мы даже за продуктами не выходили, но ведь на запасах с пятью детьми, трое из которых – маленькие - долго не проживешь, все равно нужны свежие. Жена с детьми была дома, а я в магазин выходил. Обязательно надевал маску, но, видимо, этого было недостаточно. Контактировал я с очень ограниченным кругом лиц, все хорошо себя чувствуют. Да и не поймешь сейчас, где это произошло.

Судя по своему опыту, Александр Филиппов делает выводы, что чем раньше прислушаешься к своему организму и обратишься к врачам, тем больше шансов на скорейшее начало лечения. Ждать температуры за 40 и кашля не нужно, и если есть признаки болезни, то надо звонить в поликлинику и вызывать доктора, который оценит состояние и примет решение о назначении лечения.

Обратиться в поликлинику и пить много воды

- Я обратился в свою поликлинику, - говорит заболевший депутат. – И советую всем, у кого есть признаки заболевания, делать также. Существует официальная дорога: маршрутизация заболевших, и это очень серьезная вещь, ведь не зря наш мир содрогнулся за последние несколько месяцев из-за этой пандемии. Доктора обучены, у них есть средства защиты, соответствующее оборудование, они каждый день с заболевшими общаются и знают, что нужно делать.

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После подтверждения диагноза Александр Филиппов проходит назначенное лечение, а врачи приходят и осматривают больного.

- Помимо назначенного лечения, чтобы вывести тяжелый вирус из организма, нужно пить много воды, до трех-четырех литров в день и часто полоскать горло, - советует депутат. – Коронавирус поселяется именно там, поэтому вода нужна, чтобы либо провалить его в желудок, либо выполоскать содой или хлоргексидином. Отличается ли коронавирус от гриппа и ОРВИ? Конечно, отличается! Это как диверсант какой-то: в течение часа ты чувствуешь одно состояние, и кажется, кросс пять километров готов пробежать, а потом он снова возвращается, и это самое неприятное.

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