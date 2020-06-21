Президент наградил 39 пермских медиков орденом Пирогова

Орденом Пирогова 21 июня были награждены 39 медицинских работников Пермского края. Указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года. Им награждаются граждане страны «За самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни»

Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов узнал о награждении орденом Пирогова от корреспондента «КП» в Перми",находясь в выходной день «на боевом посту» в больнице.

- Я еще не видел Указ Президента. Конечно, очень рад, - говорит Анатолий Владимирович. - Это не только моя награда, а и всего коллектива Краевой клинической больницы, который каждый день совершает трудовой подвиг, - рассказал награжденный.

Знак ордена Пирогова из серебра. Он представляет собой четырехконечный прямой крест, покрытый красной эмалью. По краям креста - узкий выпуклый рант золотистого цвета.

Орденом Пирогова награждены:

Банько Наталья Витальевна – заведующая отделением

Богданов Андрей Александрович, врач

Богомолова Дарья Григорьевна, врач

Борисов Андрей Александрович, заведующий отделением

Важесова Ксения Викторовна, врач

Водянова Юлия Сергеевна, врач

Вышинская Елена Александровна, заведующая отделением

Гасимов Радик Рашитович, врач

Ермаков Вадим Владимирович, врач

Касатов Анатолий Владимирович, главный врач

Кожевников Дмитрий Владимирович, врач

Козлов Олег Павлович, врач

Колеватов Аркадий Петрович, заведующий отделением

Красногорова Галина Петровна, врач

Красоткина Ирина Александровна, врач

Крутель Анастасия Владимировна, главный врач

Кузнецова Татьяна Владимировна, врач

Лонская Елена Викторовна, заведующая отделением

Нигматуллин Рустам Анварович, заведующий отделением

Нижегородова Любовь Владимировна, заведующая отделением

Пашин Сергей Викторович, врач

Пеньзяков Алексей Юрьевич, врач

Полыгалов Александр Сергеевич, врач

Сармометов Евгений Валерьевич, главный врач

Семин Павел Дмитриевич, врач

Синецкая Таисья Сергеевна, заведующая отделением

Соловьева Ирина Владимировна, заведующая отделением

Стекольщиков Геннадий Анатольевич, врач

Танкеева Татьяна Геннадьевна, врач

Трафиева Альбина Валерьевна, заведующая отделением

Федоткин Олег Владимирович, директор центра

Хмура Екатерина Юрьевна, заведующая отделением

Ходырева Татьяна Владимировна, врач

Чарушина Ирина Петровна, главный врач

Шадрина Ирина Николаевна, врач

Эйрих Екатерина Сергеевна, врач.

Трясолобова Марина Аркадьевна, врач

Конинская Елена Владимировна, врач

Славнова Елена Александровна, энтомолог

СПРАВКА «КП»

Николай Иванович Пирогов - русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник военно-полевой хирургии, основатель анестезии. Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук.

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