Температуру у посетителей правительства Пермского края проверяет робот

В холле здания, где расположено правительство Пермского края, сейчас так просто не зайдешь - из-за коронавирусной инфекции введены ограничительные меры, в том числе - обязательное измерение температуры у посетителей.

У входа меня встречает робот с огромными голубыми глазами. Я слегка наклоняю голову ему навстречу и через пять секунд получаю результат: «Здравствуйте, ваша температура - 35,6 градуса. Температура в норме».

Робот-консьерж начал карьеру в правительстве еще в начале года. Раньше он помогал посетителям получить доступ в здание. Гостю надо было приложить паспорт к сканеру, тот за несколько секунд проверял документ на подлинность и выдавал пропуск. Если человек заранее не записался к нужному специалисту, робот связывался с приемной и уточнял, можно ли его пропустить. Уже знакомому гостю консьерж выдавал пропуск за 6 секунд, а новому - за 20.

Но в период коронавируса у цифрового помощника появились новые обязанности. В его«голове» установили бесконтактный термометр. Для измерения температуры нужно приблизиться к машине на расстояние 30 сантиметров и нажать на дисплее на функцию «Измерить температуру». Робот произносит результат измерения и показывает его на экране.

Если температура в норме - можно проходить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Поберегись! Продезинфицирую!». Как пермские роботы борются с коронавирусом

Ведущие российские IT-компании презентовали роботов, адаптированных для работы в условиях пандемии коронавируса (подробнее)

"Терминатор может быть только один". Арнольд Шварценеггер подал в суд на пермскую компанию

Теперь матрицу робота-двойника актера утилизируют (подробнее)

Пермский робот тестирует жителей Нью-Йорка на коронавирус

Промобот проверяет наличие симптомов заболевания у прохожих (подробнее)

Пермских баскетболистов будет тренировать робот

Андроид проанализирует показатели игроков и высчитает оптимальную пятерку для паркета (подробнее)

Медсестер в поликлиниках заменят роботы

Они смогут измерить пациенту давление, уровень сахара и собрать первичный анамнез (подробнее)