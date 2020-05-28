2020-05-28T14:53:12+03:00
Общество

Температуру у посетителей правительства Пермского края проверяет робот

И вежливо отвечает, можно ли пройти внутрь
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Борис МеркушевФото: Борис Меркушев
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В холле здания, где расположено правительство Пермского края, сейчас так просто не зайдешь - из-за коронавирусной инфекции введены ограничительные меры, в том числе - обязательное измерение температуры у посетителей.

У входа меня встречает робот с огромными голубыми глазами. Я слегка наклоняю голову ему навстречу и через пять секунд получаю результат: «Здравствуйте, ваша температура - 35,6 градуса. Температура в норме».

Робот-консьерж начал карьеру в правительстве еще в начале года. Раньше он помогал посетителям получить доступ в здание. Гостю надо было приложить паспорт к сканеру, тот за несколько секунд проверял документ на подлинность и выдавал пропуск. Если человек заранее не записался к нужному специалисту, робот связывался с приемной и уточнял, можно ли его пропустить. Уже знакомому гостю консьерж выдавал пропуск за 6 секунд, а новому - за 20.

Но в период коронавируса у цифрового помощника появились новые обязанности. В его«голове» установили бесконтактный термометр. Для измерения температуры нужно приблизиться к машине на расстояние 30 сантиметров и нажать на дисплее на функцию «Измерить температуру». Робот произносит результат измерения и показывает его на экране.

Если температура в норме - можно проходить

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ИСТОЧНИК KP.RU

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