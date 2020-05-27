Коронавирус в Перми, последние новости на 28 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

По последним данным на 28 мая в Пермском крае известно о 1451 случае заболевания COVID-19. Количество выздоровевших пациентов от коронавируса за минувшие сутки составило 56 человек, заболевших - 44.

Из вновь заболевших 24 человека госпитализировали, еще 20 на амбулаторном лечении, у них болезнь проходит бессимптомно.

Также по сообщению Минздрава скончались двое мужчин 52 и 78 лет с положительным диагноз на коронавирус, у них были тяжелые сопутствующие заболевания, которые стали основной причиной смерти.

- Общее число жителей региона, выздоровевших от коронавируса увеличилось до 796, еще 606 остаются на лечении, - сообщает краевой Минздрав.

27 мая стало известно, что еще одну группу жителей Пермского края удалось вернуть домой из-за рубежа. В Екатеринбург прибыл рейс из Душанбе, на борту которого 31 житель Прикамья. Краевые власти организовали их доставку из аэропорта Екатеринбурга в Пермь на автобусе.

Теперь они проведут на карантине две недели в одном из лечебных учреждений города, у всех будут взяты тесты на COVID-19.

- Кроме того, 27 мая вечером в Екатеринбург прилетит еще один борт с жителями Прикамья, из Еревана, - сообщают в администрации главы региона.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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