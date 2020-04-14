«Поберегись! Продезинфицирую!». Как пермские роботы борются с коронавирусом

Робот, похожий на небольшой танк с ярко-оранжевым резервуаром сзади, бодро двигается по дороге, обрызгивая ее дезинфицирующим средством. «Скорпион», разработанный для патрулирования улиц, нашел себе новое применение – он борется с коронавирусом.

- Когда дезинфекцию проводит человек, есть риск, что он заразится коронавирусом, а после этого еще и сам начнет его распространять, - рассказала Дарья Вахтеева, менеджер компании «Промобот», разработавшей робота. – Робот, естественно, заразиться не может, к тому же его производительность выше, чем у человека.

Ведущие российские IT-компании адаптировали свои продукты для работы в условиях пандемии коронавируса и 14 апреля представили их в прямом эфире в пресс-центре ТАСС.

- Никаких прототипов, которые появятся когда-нибудь потом, а только готовые роботы, которые уже сегодня помогают нам бороться с вирусом, - отметил председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков во время презентации.

«Скорпион» может двигаться не только по ровной поверхности, он легко преодолевает лестницы и бордюры, разбрызгивая антисептик. Он распыляет дезинфицирующую жидкость на расстояние до 10 метров и работает без подзарядки до 4 часов. А управляет им оператор с помощью системы 3G. Поэтому человек может находиться в безопасном месте, даже за несколько километров от робота.

Также компания «Промобот» переориентировала на борьбу с коронавирусом еще одного робота – диагноста.

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- Наши Промоботы могут заменить сотрудников, которые каждый день выполняют измерение вручную - во многих организациях на входе целый день сидит человек с термометром, - рассказал Алексей Южаков. - Роботы-диагносты защитят сотрудника от угрозы инфицирования, обезопасят посетителей от контакта с инфицированным сотрудником, а также устранят проблему человеческого фактора в измерении температуры.

Робот-диагност оборудован бесконтактным термометром, который может измерять температуру человека на расстоянии в 10 сантиметров от него, и экраном, на котором высвечиваются результаты измерения. А в продвинутую версию Промобота включена еще система распознавания лиц, чтобы робот мог стоять на входе и пропускать в здание только тех людей, которые внесены в его базу данных.

- А если интегрировать робота в систему безопасности предприятия, то он не будет пропускать сотрудников с повышенной температурой, - объяснила Дарья Вахтеева. – Например, заблокирует турникет на проходной.

Терминал может измерить температуру у 1000 человек за час. Фото: "Промобот"

Более простой вариант Промоботов - терминалы с функцией термоконтроля - сейчас устанавливают на железнодорожном вокзале в Перми. Они позволят проверять температуру более 1000 человек в час. Таким образом, чтобы найти в потоке конкретного человека с повышенной температурой, понадобится меньше времени, чем для сканирования багажа и прохождения металлорамки.

КСТАТИ

Сейчас в 38 странах мира работают 575 Промоботов. Они стоят от 1,5 до 2,5 миллионов рублей.