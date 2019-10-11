Пермских баскетболистов будет тренировать робот

Увы, пока пермский баскетбольный клуб «Парма» занимает последнюю, 13 строчку турнирной таблицы. Чтобы подняться выше, в команде решились на уникальный эксперимент. И теперь помогать главному тренеру в подготовке баскетболистов будет… робот Promobot V.4.

Руководство клуба обратилось с предложением к пермской компании, которая производит роботов, и попросило у искусственного интеллекта помощи.

- Технологию создания нейронной сети, составленную с помощью американской методики из NBA, мы разрабатывали с 2016 года, - объясняет разработчик роботов Олег Кивокурцев. – Сейчас, когда она готова, мы начинаем взаимовыгодное партнерство с БК «Парма». Мы бесплатно предоставили им робота, и будем использовать наш любимый баскетбольный клуб как площадку для тестирования. Надеемся, что преимущество от этого получат и спортсмены.

В Перми баскетбольную команду будет тренировать робот 00:00 00:00

Баскетбол - игра цифр, статистики и математики. И полдела - это командный дух и навыки игроков, а полдела – это тактически верные тренерские ходы. Задачей Promobot V.4 станет как раз анализ. Робот будет получать информацию о каждом игроке, о его забитых голах, промахах, пробежках и фолах, будет анализировать эту информацию и выбирать оптимальную пятерку игроков на поле.

Результаты своих вычислений андроид сообщит главному тренеру, но, безусловно, конечное решение будет в любом случае за человеком. И разработчики, и спортсмены решили, что возить из города в город высокотехнологичную машину они не будут, и работать робот будет только на домашних матчах.

На подписании договора о сотрудничестве. Фото: предоставлено компанией Promobot.

Если Promobot оправдает возложенные на него надежды и команда начнет выигрывать, то пермские айтишники начнут масштабировать робота – помощника и внедрять его в другие виды спорта: футбол, гандбол, волейбол.

- Теперь, когда технология разработана, перенести ее в другой командный вид спорта несложно. Нужно только изменить переменные: в футболе, например, меньше голов, чем в баскетболе. Поэтому и стратегические вводные игрока будут другими, - объясняют в компании Promobot.

- Тренер Казис Максвитис довольно позитивно отнесся к этой идее и чтобы привыкнуть к роботу и разобраться, как он преподносит информацию, будет пользоваться его подсказками на тренировках, - рассказали в БК «Парма». - Вдобавок мы выяснили, что пользоваться искусственным интеллектом в матчах не запрещено регламентом чемпионата.

Еще не решено, где будет постоянная прописка у нового помощника главного тренера, но ясно одно: на всех домашних матчах в Перми робот всегда будет рядом со своей командой на паркете. А вот возможность выбрать ему имя, решили дать болельщикам. В ближайшее время в соцсетях запустят «голосовалку» по этому вопросу.