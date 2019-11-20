2019-11-20T07:15:52+03:00
Наука

Медсестер в поликлиниках заменят роботы

Они смогут измерить пациенту давление, уровень сахара и собрать первичный анамнез
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Встречать пациентов в поликлинике будут роботы. Фото: компания PromobotВстречать пациентов в поликлинике будут роботы. Фото: компания Promobot
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Представьте, заходите вы в свою районную поликлинику. А вам навстречу… робот. И обращается к вам: «Добрый день! Как вас зовут? Позвольте измерить ваше давление. О, что-то у вас сахар в крови превышен, давайте-ка я вас на дополнительное обследование направлю».

Фантастика? Не совсем. В Перми уже изготовили опытный образец робота-медсестры, который должен избавить врачей от лишней работы.

Ведь мы часто жалуемся, что на приеме врач в основном смотрит в компьютер, а не на человека. Электронные истории болезни, которые, по идее, должны облегчить работу медикам, на деле затягивают прием. Пока врач занесет в компьютер данные пациента да запишет, на что он жалуется, - на осмотр времени почти не остается. Раньше всю бумажную работу вели медсестры. Но пойди сейчас, найди в наших поликлиниках медсестер.

А тут будет стоять в фойе клиники робот и проводить первичный осмотр.

- Робот может измерять давление и пульс, уровень сахара и кислорода в крови, - рассказывает директор по развитию ООО «Промобот» Олег Кивокурцев. - Для этого в него встроены тонометр, неинвазивный глюкометр и спирограф, который оценивает работу дыхательной системы. Также он будет задавать дополнительные вопросы: «Занимаетесь ли спортом?», «Курите ли?» Всю эту первичную информацию он будет заносить в карточку пациента и направлять к терапевту. Благодаря этому у терапевта освободится время, и он сможет принимать в день, допустим, не 10 человек, а 20, и тогда очереди к врачам уменьшатся.

Но пока уменьшать очереди будут не в Перми. Планируется, что первый пилотный робот начнет работать в одной из частных клиник Москвы уже после Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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