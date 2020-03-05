"Терминатор может быть только один". Арнольд Шварценеггер подал в суд на пермскую компанию

Фирма, представляющая интересы Шварценеггера, подала иск на пермскую компанию «Промобот», создавшую робота-двойника актера. По мнению представителей Терминатора, «Промобот» неправомерно зарабатывает на образе Шварценеггера.

Впервые робот с внешностью Арнольда Шварценеггера был представлен в октябре 2019 года на SynergyGlobalForum в Санкт-Петербурге, куда бывший губернатор Калифорнии, он же Терминатор, приехал с деловым визитом.

- Нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, - рассказал тогда председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. - Ему и всем его партнерам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож». Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит «Железный Арни», а андроид отвечал: «Кубинские».

Но в январе после показа Промобота на выставке в Лас-Вегасе адвокат Шварценеггера потребовал прекратить использование двойника. Возможно, потому что Терминатор может быть только один.

- После этого мы видоизменили робота так, чтобы он никого не напоминал, - рассказала «Комсомолке» представитель компании Дарья Вахтеева. – И в феврале на выставке в Нью-Йорке, где мы представляли робота-няню, мы не позиционировали, что это «Шварценеггер», и нигде об этом не говорили. Это написали СМИ.

Как сообщили в компании, официальных запросов или судебных уведомлений к ним не поступало.

- Сейчас мы делаем все возможное, чтобы урегулировать ситуацию, - отмечает Дарья Вахтеева. - Мы сами направили запрос к представителям Шварценеггера. И больше нигде не будем использовать робота, который стал «яблоком раздора». А матрицу, по которой он был создан, утилизируем, чтобы больше никаких вопросов не возникало.

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