Пермский робот тестирует жителей Нью-Йорка на коронавирус

- А вас в последнее время не лихорадило? Нет ли кашля? - с такими вопросами к жителям Нью-Йорка, проходящим по Таймс Скверу, обращается робот.

Компания Promobot изготовила робота-диагноста, который помогает бороться с коронавирусом. Робот работает на улицах Нью-Йорка и предлагает местным жителям пройти экспресс-диагностику:

- Подходите и пройдите простой тест. Будьте уверены: это не мы стали источником вируса.

«Будьте осторожны! Не заразитесь»

Тест состоит из пяти вопросов. Робот уточняет, не было ли у человека за последние несколько часов рвоты, температуры или кашля, головной боли и диареи, и сравнивает его состояние с симптомами коронавируса, взятыми из исследования Народной больницы Уханьского университета.

Если перечисленные симптомы наблюдаются, робот рекомендует срочно обратиться к врачу. Если есть некоторые симптомы, но это точно не коронавирус, робот об этом скажет и посоветует соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться. Также Промобот напоминает прохожим о важности профилактики простуды и гриппа.

В первый раз Промобот вышел в Таймс-сквер 30 января.

- Мы планировали разовую акцию, но появление Промобота вызвало такой ажиотаж, что за эти две недели повторили ее еще три раза - и в Таймс-сквере, и в Брайант-парке, - рассказала представитель компании Promobot Дарья Вахтеева. - Вокруг робота собирались люди, фотографировали, проходили тестирование. Все были в большом восторге. Они оценили, что Промобот помогает не только определить симптомы опасного вируса, но и снизить уровень паники у жителей Нью-Йорка.

Робот-диагност был разработан для помощи врачам-терапевтам.

- Промобот может измерять давление и пульс, уровень сахара и кислорода в крови, -рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. - Для этого в него встроены тонометр, неинвазивный глюкометр и спирограф, который оценивает работу дыхательной системы.

Аналогичный работ уже отправлен в одну из частных клиник Москвы, где будет работать медсестрой. Другой как раз находился в Нью-Йорке, поэтому сотрудники компании решили привести его на Таймс-сквер и дать возможность всем желающим пройти диагностику.

- Для людей важно, чтобы симптомы коронавируса были известны, и робот отлично помогает распространить эту информацию, - поделился своим мнением турист из Испании Алехандро Гарсия. Он рассказал, что благодаря роботу узнал много полезной информации о вирусе.

КСТАТИ

Где еще работают Промоботы

Промоботы уже «трудятся» в 38 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

В 2018 году первый робот Хэлпер вышел на работу в Пермский МФЦ. Он консультирует посетителей, сканирует документы, выдает справки и заполняет заявления.

Промобот Лиза работает в офисе крупнейшей авиакомпании Южной Америки в Сантьяго - Latam Airline.

В аэропорту «Внуково» робот продает прилетевшим в Москву пассажирам SIM-карты.

Робот проводит экскурсии в музее современной истории России в Москве.

Промобот привлекает клиентов и развлекает детей в ресторане в Дубай Молле - самом большом торговом центре в мире, расположенном в столице ОАЭ.

Промобот в ресторане Дубай Молл. Фото: Promobot.

В отеле города-курорта Доброград во Владимирской области робот Михалыч сканирует паспорта постояльцев и выдает им ключи.

Также пермский робот появился в 10-м эпизоде 11-го сезона сериала «Американская семейка» (Modern Family) на ABC. Он сыграл консьержа Финли, работающего в отеле «Прескотт».

В сериале "Американская семейка" робот сыграл консьержа Финли,Фото: кадр из фильма

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