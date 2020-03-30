2020-03-30T20:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за эпидемии коронавируса глава Прикамья продлевает закрытие клубов, бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров

Также до лета отменяются все массовые мероприятия
Виктор Правдин
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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В связи с введениям в Пермском крае режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции Дмитрий Махонин продлевает закрытие спортивных и культурных объектов края, а также продлевается период запрета проведения массовых мероприятий.

Любые спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия на открытом воздухе и в зданиях с числом участников более 50 человек запрещено проводить до 1 июня.

Кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры также не будут работать до 1 июня.

Заведения общепита - рестораны, кафе, буфеты, столовые, бары, закусочные - будут закрыты до 5 апреля. Все заведения общепита могут работать на вынос.

Напомним, по состоянию на 30 марта 2020 года, в Пермском крае у 13 человек подтвержден диагноз коронавирус. Все они вернулись из-за границы. 49 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. 3755 человек изолированы на домашнем карантине в связи с контактами с заболевшими людьми, либо возвращением из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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