Из-за эпидемии коронавируса глава Прикамья продлевает закрытие клубов, бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров
В связи с введениям в Пермском крае режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции Дмитрий Махонин продлевает закрытие спортивных и культурных объектов края, а также продлевается период запрета проведения массовых мероприятий.
Любые спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия на открытом воздухе и в зданиях с числом участников более 50 человек запрещено проводить до 1 июня.
Кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры также не будут работать до 1 июня.
Заведения общепита - рестораны, кафе, буфеты, столовые, бары, закусочные - будут закрыты до 5 апреля. Все заведения общепита могут работать на вынос.
Напомним, по состоянию на 30 марта 2020 года, в Пермском крае у 13 человек подтвержден диагноз коронавирус. Все они вернулись из-за границы. 49 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. 3755 человек изолированы на домашнем карантине в связи с контактами с заболевшими людьми, либо возвращением из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта
Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)
Министр экономического развития Прикамья разрешил продажу газет в киосках
Чиновник пообещал наблюдать за состоянием СМИ во время эпидемии коронавируса (подробнее...)
Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву
Владельцам билетов на отмененные рейсы вернут деньги (подробнее...)
Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 29 марта 2020 года: диагноз подтвержден у 11 человек, более трех тысяч человек - на карантине [аудио] (подробнее...)
Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: работать будут только аптеки и продуктовые магазины
Глава Прикамья Дмитрий Махонин ввел кардинальные меры изоляции [аудио] (Подробнее...)
Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года: у десяти человек диагноз подтвержден, более трех тысяч находятся на самоизоляции [аудио] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU