В Минздраве рассказали, в каких городах Прикамья жили заболевшие коронавирусом

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 10 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» из Перми, 2 человека из Нытвы и один - из Краснокамска.

- Состояние 9 человек оценивается как удовлетворительное, 3 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести и один пациент - в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Таким образом, по состоянию на 31 марта 2020 года в Пермском крае уже 13 зараженных. 58 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

3936 человек изолированы на домашнем карантине – они либо вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими людьми. У них также взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции.

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Как сообщили в Минздраве Пермского края, один из двух последних жителей Прикамья, у которых подтвердился диагноз коронавирус - это 19-летний молодой человек, он прилетел из Англии и находился на самоизоляции, а после появления признаков заболевания был госпитализирован. Второй заболевший – 67-летний пермяк. Он никуда не вылетал, но входил в число контактных лиц своего родственника, который вернулся из-за границы.

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