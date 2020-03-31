Коронавирус в Перми: как быть пожилым людям в режиме самоизоляции

Коронавирусная инфекция является особо опасной для граждан старшего поколения. Именно у этой категории населения из-за нагрузки на иммунную систему чаще всего возникают осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Поэтому пожилым людям важно в период эпидемии, как можно реже выходить из дома и бывать в общественных местах. Разумеется, перед многими встает вопрос: как же обеспечить себя всем необходимым, не выходя за пределы квартиры?

Понимая всю сложность ситуации, помочь пожилым людям готовы активисты из движения «Волонтеры-медики». Волонтеры могут помочь в покупке продуктов, предметов первой необходимости, лекарства, и вынести мусор, если это необходимо тем, кто вынужден в силу обстоятельств находиться дома.

Если вы нуждаетесь в помощи волонтеров, вы можете позвонить на телефон волонтерского штаба помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус) 8-800-200-34-11.

Также, чтобы сохранить здоровье людям пожилого возраста важно следовать следующим правилам:

1.Постарайтесь не посещать общественные места (магазины, аптека).

2. Попросите своих близких или сотрудников социальной службы, волонтеров помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

3. Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью.

4. Чаще мойте руки с мылом: после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в Ваш организм.

5. Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие поверхности

6. Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

7. Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК "Центра медицинской профилактики"

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта

Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 29 марта 2020 года: диагноз подтвержден у 11 человек, более трех тысяч человек - на карантине [аудио] (подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ввел кардинальные меры изоляции [аудио] (Подробнее...)