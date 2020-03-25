2020-03-25T15:51:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Пермского края подтвердил подозрение на коронавирус у главного врача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева

Он находится в изолированном боксе инфекционной больницы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Минздрав Пермского края сообщает, что подозрение на коронавирус есть у главного врача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева, который вернулся из Турции.

- Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе, - отметили в Минздраве. - По его словам в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ.

В настоящее время Мезенцев находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Установлен круг близких контактов, все они находятся под наблюдением врачей.

- Мы считаем, что в условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей – это важно вдвойне. Сейчас Минздравом проводится оценка его действий, после чего будут приняты необходимые решения, - подчеркнули в министерстве.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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