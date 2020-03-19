«Неделю назад вернулся из Доминиканы». Что известно о третьем заразившемся коронавирусом пермяке

Третий житель Прикамья, у которого подтвердили коронавирус, находится в больнице с 16 марта после возвращения из Доминиканской республики. Об этом РБК-Пермь сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- Пациент обратился в поликлинику 12 марта, - рассказывает министр. - В этот же день у него взяли анализы и отправили на домашний карантин, а спустя четыре дня увезли в инфекционную больницу. Сейчас он находится в изолированной боксированной палате в удовлетворительном состоянии.

Мелехова добавила, что у всех, с кем контактировал третий зараженный, взяли анализы.

- Все результаты отрицательные. Остальные люди, которые могли быть в потенциальном контакте с зараженным, сейчас находятся под активным наблюдением врачей. За всеми пассажирами самолета, на котором мужчина прибыл в Пермь, активно наблюдают сотрудники Роспотребнадзора, - сообщила министр здравоохранения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 человека находятся в стационарах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей.

361 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, из-за контактов с людьми, вернувшимися из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции.

313 человек находятся под наблюдением врачей - это здоровые люди, вернувшиеся на днях из зарубежных поездок.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

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