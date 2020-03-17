2020-03-17T10:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пермском крае волонтеры станут помогать пожилым людям, не выходящим из дома из-за коронавируса

Уже записались 39 добровольцев
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Волонтеры будут ходить в маскахВолонтеры будут ходить в маскахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Пермском крае, так же, как и в других 11 регионах, где были выявлены случаи коронавируса, будут открыты штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома. Ветераны, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу, по телефону горячей линии смогут оставить заявки на покупку продуктов, лекарств, бытовой химии. А волонтеры будут помогать людям – покупать им нужные продукты, выносить мусор. При этом ребята не будут заходить в квартиры. Также на них будут медицинские маски и перчатки.

Всероссийское движение «Волонтеры-медики» готово взять на себя организацию волонтерской деятельности.

- Вся подготовительная работа сейчас идет полным ходом. На сайте dobro.ru мы запустили регистрацию для волонтеров, которые войдут в состав этих штабов, смогут принять посильное участие и оказать помощь, - сказал председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

- В Пермском крае идет набор волонтеров-медиков, - сообщил сопредседатель регионального отделения ОНФ Игорь Лобанов.- Через сайт уже записались 39 человек. Заявки от пожилых людей пока можно отправлять только на сайт ОНФ. Телефон горячей линии мы объявим позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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